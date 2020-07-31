Аудитория Spotify достигла 299 млн пользователей, количество платных подписчиков — 138 млн

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Популярнейший шведский сервис потокового вещания музыки и подкастов Spotify, который недавно официально заработал в Украине, отметился очередным важным достижением — его аудитория достигла 299 млн активных пользователей в месяц. Это соответствует впечатляющему росту на 29% в годовом выражении и на 5% — в квартальном.

Надо ли говорить, что это рекордное значение не только для Spotify, но и для рынка в целом.

Пользователи, млн II кв. 2019 I кв. 2020 II кв. 2020 Всего ежемесячно активных пользователе (MAU) 232 286 299 Премиум-подписчики 108 130 138 Владельцы бесплатных аккаунтов с рекламой 129 163 170

Число платных подписчиков Spotify за год увеличилось с 108 млн до 138 млн. Ближайший конкурент Spotify по числу платных подписчиков — Apple Music. Apple в последний раз делилась статистикой в июне прошлого года — тогда сообщалось, что количество платных подписчиков музыкального сервиса Apple Music превысило 50 млн человек.

Выручка от продаж платных подписок тоже выросла. Для Spotify квартал завершился увеличением выручки на 13%, до €1,9 млрд. Операционная прибыть при этом выросла на 10%, достигнув €479 млн. Из ключевых финансовых показателей сократился только свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, главным образом из-за «сохраняющейся неопределенности из-за COVID-19».

39% пользователей Spotify из числа владельцев премиум-аккаунтов — это жители Европы, на втором месте с долей 29% — Северная Америка.

Spotify был представлен в 2006 году. Сейчас это крупнейший стриминговый сервис в мире. Он работает в 92 странах и контролирует треть всей выручки и платных подписчиков на рынке потоковых музыкальных сервисов.

Источник: Spotify