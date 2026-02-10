"Аватар 3" вылетел из топ-5 проката в США: на пять недель раньше, чем предыдущие фильмы

«Аватар: Огонь и пепел», третий фильм в научно-фантастической франшизе Джеймса Кэмерона, продержался в топе американского проката в течение пяти недель, пока его не вытеснил фильм «Милосердие» с Крисом Пратом.





Для сравнения: два предыдущих фильма, «Аватар» 2009 года и «Аватар: Путь воды» 2022 года продержались в лидерах семь недель и находились в топ-5 в течение следующих пяти. В настоящее время «Огонь и пепел» занимает восьмое место, но ситуация может ухудшиться с выходом нового «Грозового перевала» и фантастического комедийного боевика «Удачи, веселья, не сдохни» Гора Вербински.

https://itc.ua/articles/10-samyh-ozhydaemyh-fylmov-2026-goda/

Собственно и цифры заработков во франшизе теперь существенно отличаются: третий «Аватар» остановился на отметке в $1,4 млрд, тогда как первые два заработали $2,9 млрд и $2,3 млрд соответственно. «Огонь и пепел» на данный момент занимает 18 место в списке самых кассовых фильмов всех времен. Результат вроде бы хороший, но возможно недостаточный для того, чтобы Disney одобрила продолжение. Один из вариантов: удешевить производство 4 и 5 лент, для этого среди прочего могут рассматривать и использование ИИ. Сам Джеймс Кэмерон, который ранее беспощадно критиковал технологию, в последнее время изменил свое мнение.





«Главное — оставаться в пределах этических принципов: никогда не заменять актеров, никогда не заменять художников… никогда не заменять меня как режиссера или сценаристов».

Ранее Кэмерон рассказывал, что 4 и 5 «Аватары» должны стать единой историей, а к актерскому составу присоединится Мишель Ео в роли жительницы На’ви Пакту’ейлат. Если же фильмы не выйдут, то режиссер рассматривает несколько вариантов: выпустить книгу, которая завершит историю, или же провести конференцию, где раскроют сюжет.