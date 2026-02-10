tradfi
Новости Кино 10.02.2026 comment views icon

"Аватар 3" вылетел из топ-5 проката в США: на пять недель раньше, чем предыдущие фильмы

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Аватар 3" вилетів з топу прокату на 2 тижні раніше за попередні фільми

«Аватар: Огонь и пепел», третий фильм в научно-фантастической франшизе Джеймса Кэмерона, продержался в топе американского проката в течение пяти недель, пока его не вытеснил фильм «Милосердие» с Крисом Пратом.


Для сравнения: два предыдущих фильма, «Аватар» 2009 года и «Аватар: Путь воды» 2022 года продержались в лидерах семь недель и находились в топ-5 в течение следующих пяти. В настоящее время «Огонь и пепел» занимает восьмое место, но ситуация может ухудшиться с выходом нового «Грозового перевала» и фантастического комедийного боевика «Удачи, веселья, не сдохни» Гора Вербински.

https://itc.ua/articles/10-samyh-ozhydaemyh-fylmov-2026-goda/

Собственно и цифры заработков во франшизе теперь существенно отличаются: третий «Аватар» остановился на отметке в $1,4 млрд, тогда как первые два заработали $2,9 млрд и $2,3 млрд соответственно. «Огонь и пепел» на данный момент занимает 18 место в списке самых кассовых фильмов всех времен. Результат вроде бы хороший, но возможно недостаточный для того, чтобы Disney одобрила продолжение. Один из вариантов: удешевить производство 4 и 5 лент, для этого среди прочего могут рассматривать и использование ИИ. Сам Джеймс Кэмерон, который ранее беспощадно критиковал технологию, в последнее время изменил свое мнение.


«Главное оставаться в пределах этических принципов: никогда не заменять актеров, никогда не заменять художников… никогда не заменять меня как режиссера или сценаристов».

Ранее Кэмерон рассказывал, что 4 и 5 «Аватары» должны стать единой историей, а к актерскому составу присоединится Мишель Ео в роли жительницы На’ви Пакту’ейлат. Если же фильмы не выйдут, то режиссер рассматривает несколько вариантов: выпустить книгу, которая завершит историю, или же провести конференцию, где раскроют сюжет.

Кассовые сборы триллера «Служанка» в 10 раз перебили бюджет

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первый взгляд: Генри Кавилл снова с мечом в ремейке "Горца"
Кассовые сборы: "Аватар 3" упал на 52%, а "Служанка" в пять раз перебила бюджет
Хи-Мэн возвращается: трейлер фэнтези-боевика "Властелины вселенной"
Disney всех обманул: зрители "Аватар 3" требуют вернуть деньги за сеанс, потому что им не показали тизер "Мстителей"
Номинанты "Оскар-2026": исторический рекорд "Грешников", "Битва за битвой" и снова россияне (полный список)
Антирекорд франшизы: фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" собрал всего $3 млн в США
Леонардо Ди Каприо никогда не видел "Титаника": "Я на самом деле не смотрю свои фильмы"
Тизеры "Мстителей" собрали 1 млрд просмотров на четверых
Загадочный фильм об НЛО от Стивена Спилберга: смотрим первый трейлер Disclosure Day
Нашумевший триллер "Служанка" с 92% рейтинга вышел в онлайне: где смотреть в Украине?
Создатели "Ты — космос" анонсировали фильм "Тореадоры из Васюковки": бюджет €2,5 млн, события перенесут в независимую Украину
Миссия возможна: тизер черной комедии "Диггер", где Том Круз снова спасает мир
Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
Новую Sci-Fi комедию со звездой "Очень странных дел" оценили в 90% на Rotten Tomatoes
Фильм "28 лет спустя: Храм костей" сняли с проката из-за отсутствия зрителей
"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы
"Пять ночей у Фредди 2" побил рекорд Rotten Tomatoes по "разрыву" в оценках критиков и зрителей
"Превосходит ожидания". Критики оценили "28 лет спустя: Храм костей" в 94% на Rotten Tomatoes
Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить