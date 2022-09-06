«Аватар» Джеймса Кэмерона повторно выйдет в украинский прокат 22 сентября – в 4К HDR

В сегодняшней новости о новых рекордах «Топ Ган: Мэверик» мы упоминали о возвращении в прокат оригинального «Аватара» Джеймса Кэмерона, который сейчас на одну строчку опережает блокбастер с Томом Крузом в первой пятерке самых кассовых фильмов в истории проката США. И вот сейчас Kinomania Film Distribution подтвердила, что в Украине повторный прокат блокбастера о Пандоре 2009 года начнется 22 сентября (днем раньше остального мира).

В начале 2021 года благодаря повторному прокату в Китае «Аватар» Джеймса Кэмерона вернул себе титул самого кассового фильма в истории (без учета инфляции) до сих пор надежно удерживает его. Disney решила вернуть оригинальный «Аватар», чтобы желающие могли еще раз посмотреть киноленту перед релизом предстоящего продолжения с подзаголовком «Путь воды» в декабре. Кстати, зрителям покажут обновленный «Аватар» с отреставрированным изображением 4К HDR (в отдельных кинотеатрах).

В свое время фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона был номинирован на девять премий Оскар, включая лучший фильм и лучшую режиссуру; в итоге кинолента получила три премии, в том числе награды за лучшую операторскую работу, визуальные эффекты и работу художника-постановщика.

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Тизер возвращения отреставрированного «Аватара» в прокат

В украинском кинопрокате «Аватар: Путь воды» появится в конце года – 15 декабря. Продолжение срежиссировал Джеймс Кэмерон, снявший первый фильм, а главные роли в нем сыграли Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет. События второго «Аватара» будут происходить более чем через десятилетия после сюжета первой части; фильм расскажет о Джейке, Нейтири и их детях во время очередной битвы за Пандору. Далее новые фильмы по франшизе планируют выпускать каждые два года — запланировано еще минимум два фильма. Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что «Аватар 2» продлится примерно три часа. В другом интервью режиссер допускал, что после третьего или четвёртого фильма франшизы может доверить серию другому режиссеру.