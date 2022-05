Первый тизер-трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

Disney, которая владеет кинокомпанией Twentieth Century Studios, выпустила тизер трейлера фильма «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water). Действие новой части происходит более чем через десять лет после событий первого фильма и рассказывает историю семьи Салли (Джейка, Нейтири и их детей).

На CinemaCon 2022 компания Disney заявила, что «Аватар 2» поменял название и представила план на предстоящие фильмы. Продюсер Джон Ландау тогда сказал, что в каждой новой части будет своя отдельная история, но они все будут связаны, формируя большую сагу.

В фильме снимаются Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Джоэл Дэвид Мур, СиСи Паундер, Эди Фалько, Джемейн Клемент и Кейт Уинслет.

Премьера состоится 16 декабря 2022 года и будет идти только в кинотеатрах.