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Автобусный лоукостер FlixBus открыл продажу билетов через ПриватБанк

Автобусный лоукостер FlixBus открыл продажу билетов через ПриватБанк

Автобусный лоукостер FlixBus открыл продажу билетов через ПриватБанк


Европейский оператор автобусных перевозок FlixBus объявил о начале сотрудничества с ПриватБанком, в результате с сегодняшнего дня все билеты FlixBus можно купить в мобильном приложении и через веб-интерфейс Privat24, а также в кассах банка и через терминалы самообслуживания.

С помощью билетных сервисов банка можно забронировать любые рейсы FlixBus по всему миру (это 34 страны Европы, а также Турция и США). После оплаты клиент получит билет на электронную почту пассажира, также он будет доступен в приложении Privat24. Купленный таким образом билет можно сразу использовать для посадки в автобус, его не обязательно распечатывать и не нужно обменивать в кассе.

«Для нас очень важно предоставить пассажирам возможность купить билет как онлайн, так и оффлайн. Поэтому сотрудничество с ПриватБанком станет идеальным дополнением к нашим существующим каналам продаж и позволит нам привлечь новые группы пользователей, – прокомментировал Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии. – А пассажиры, которые привыкли покупать билеты через Privat24, получат дополнительные удобные автобусные рейсы по Украине и всей Европе»

Через ПриватБанк можно также приобрести билеты на рейсы FlixBus с пересадками (хотя такие билеты пока что недоступны в мобильной версии Privat24). Это дает пассажиру возможность доехать в города, не имеющих рейсов с прямым сообщением. На практике это означает, что украинские пассажиры смогут доехать в автобусе в большинство стран Европы через крупные транспортные хабы FlixBus в Польше (Варшава, Краков), Чехии (Прага) и Германии (Берлин).

«Благодаря сотрудничеству с FlixBus, ПриватБанк расширяет свой сервис по продаже билетов крупнейшей сетью междугородных автобусных сообщений в Европе и подключает новые страны и города. В первую очередь, это ответ на ожидания наших клиентов – ПриватБанк предоставляет украинцам самый широкий выбор железнодорожных и автобусных билетов в Украине» – прокомментировал Дмитрий Мусиенко, руководитель розничного бизнеса ПриватБанка.

Отметим, что сервис по продаже автобусных билетов ПриватБанка был запущен еще в 2010 году, и сегодня им ежедневно пользуются тысячи клиентов. Билеты можно купить через 13,000 терминалов или в одном из 2,500 отделений банка по всей Украине. Всего с апреля 2017 года, когда банк перезапустил продажу автобусных билетов, услугой воспользовались уже более 460,000 человек.

В свою очередь FlixBus вышел на украинский рынок в июне 2019 года, и сегодня нарастил свою сеть до 14 линий из Украины. Автобусы FlixBus доступны для жителей 12 областей Украины: Киевской, Житомирской, Ровненской, Львовской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Источник: Flixbus

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