Автобусный лоукостер FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине, первые маршруты свяжут Киев с Одессой, Львовом и Ужгородом





Сегодня, 7 июля 2020 года, FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами. С 8 июля запускаются направления Киев — Одесса — Затока, Киев — Житомир — Ровно — Львов и Киев — Житомир — Новоград-Волынский — Ровно — Львов — Ужгород.

Новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub. Автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и имеют зеленые наклейки «In copperation with FlixBus», по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках. Автобусы, которые будут работать на маршрутах – Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – 6 лет, они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi и работают туалеты.

Линия Киев-Одесса-Затока отправляется три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу, и 7:50 в Затоку. Назад автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 с Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе, и в 4:10 прибывает в Киев.

Линия Киев-Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Назад автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно.

Маршрут Киев-Ужгород будет работать на запущенной ранее линии Киев-Вена, которая ездит два раза в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25, с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ровно и Львове. Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев.

Пассажиры уже могут забронировать билеты на сайте компании, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов.

«В условиях ограниченного въезда в Европу возможность ездить внутри страны стала еще более важной для украинцев. В Украине мы начинаем с популярных направлений: Киев-Львов, Киев-Ужгород и Киев-Затока через Одессу. На внутренних линиях мы придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, отправляясь с нами в путешествие этим летом» — прокомментировал Михал Леман, директор FlixBus в Украине и Польше.

Напомним, что 25 июня 2020 года FlixBus объявил о восстановлении международных рейсов из Украины в Германию, Польшу, Австрию, Венгрию и Чехию.

Источник: FlixBus