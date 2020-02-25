Автобусный лоукостер FlixBus объявил о запуске внутренних рейсов по Украине в 2020 году

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Автобусный оператор FlixBus объявил о планах по запуску внутренних рейсов в Украине. В 2019 году компания полноценно вышла на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одесса, Житомир, Ровно, Винница, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямыми соединениями с 44 городами Европы.

В 2020 году FlixBus планирует увеличивать количество международных линий из Украины, но важной целью является запуск внутренних перевозок.

«Мы видим огромный интерес к рейсам внутри Украины. Только по официальным данным, междугородным автобусным сообщением в Украине пользуются около 148 млн пассажиров в год и сегодня предложение по комфортным, безопасным и доступным автобусным путешествиям недостаточное. Сеть внутренних линий в Украине – в наших планах на 2020 год, и мы также работаем над открытием внутренних продаж на наших международных рейсах», – отметил Михал Леман, директор FlixBus в Украине и Польше.

Успех на украинском рынке побудил компанию к дальнейшему развитию в регионе. Следующий шаг глобальной экспансии – выход в страны Балтии. Так, в 2020 году FlixBus запланировал соединить Эстонию, Латвию и Литву международными рейсами с западной Европой.

Напомним, что недавно компания FlixBus начала оснащать свои дизельные автобусы солнечными панелями, которые питают электронику и позволяют экономить почти 2 литра топлива на 100 км пути.

Источник: FlixBus