Автономные фуры Kodiak вышли на техасские дороги





Стартап по разработке автономных тягачей Kodiak Robotics объявил о начале коммерческой доставки грузов в Техасе, передает TechCrunch. Впрочем, о масштабе операций можно судить лишь по косвенным признакам.

Так, Kodiak арендовал дополнительное помещение на севере штата для поддержки операций. Но при этом не называет ни клиента, ни объем заказов, ни груз, который будут перевозить автономные фуры. Известно лишь, что за рулем будет находиться страхующий водитель.

Для транспортировки Kodiak использует оснащенные собственной системой автономного вождения тягачи Peterbilt 579. Ранее компания утверждала, что в ее распоряжении восемь таких грузовиков, но флот «быстро расширяется».

Интересно, что стартап Kodiak основан всего 16 месяцев назад Доном Бернеттом и Пазом Эшелем. До 2016 года Бернетт работал в проекте автономных машин в Google, после чего создал стартап по разработке робогрузовиков Otto вместе с Энтони Левандовски. Позже Otto купил Uber, пригласив на работу и его команду. Весной 2018, незадолго до того, как Uber закрыл подразделение робогрузовиков, Бернетт ушел из компании, основав Kodiak.

Напоследок отметим, что Техас в настоящее время является одним из наиболее дружественных для беспилотного транспорта в плане регулирования штатов США. С точки зрения местных чиновников, автоматизация вождения позволит перевозить людей и грузы эффективнее и безопаснее, что крайне важно для региона, численность населения которого каждое десятилетие возрастает на один миллион человек.

Источник: hightech.plus