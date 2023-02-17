Tesla «отзывает» почти 363 000 автомобилей из-за потенциальной аварийности автопилота Full Self-Driving – проблему устранит OTA-обновление прошивки

Национальная администрация безопасности дорожного движения США объявила о том, что компания Tesla отзывает почти 363 000 своих автомобилей из-за того, что программное обеспечение для полного самостоятельного вождения может привести к аварии. В частности, NHSTA ссылается на риск «превышения ограничений скорости или проезда через перекрестки незаконным или непредсказуемым образом, что увеличивает риск аварии». По сообщению Reuters, Tesla выпустит бесплатное OTA-обновление, чтобы исправить проблему.

Всего отозваны 362 758 автомобилей. В их число входят «некоторые автомобили Model S, Model X, 2017–2023 Model 3 и Model Y 2020–2023 годов, оснащенные программным обеспечением Full Self-Driving Beta (FSD Beta) или ожидающие установки».

NHSTA начала расследование широко разрекламированной системы Full Self-Driving (полного самостоятельного вождения) Tesla еще в августе 2021 года, после нескольких лет несчастных случаев на дорогах со смертельным исходом и ужасающих сообщений в социальных сетях, документирующих странную и опасную работу ПО. Первоначально это был просто технический анализ, направленный на то, чтобы выяснить, почему Tesla продолжали преследовать припаркованные пожарные машины.

«[Наши] усилия требуют продвинутой технической экспертизы, на самом деле [не лишены] некоторой юридической новизны, поэтому мы действуем так быстро, как только можем, но мы также хотим быть осторожными и убедиться, что у нас есть вся необходимая информация», — заявила журналистам исполняющая обязанности главы NHTSA Энн Карлсон в январе.

Событию предшествовала тянущаяся с 2016 года история со страшными ДТП, публикацией любительских тестов автопилота Tesla, изобличающей деятельностью активистов в сети, касавшейся, в частности, недобросовестной рекламы, рядом судебных процессов, которые проходили с переменным успехом и жалоб недовольных именитых клиентов, чувствовавших себя обманутыми. Сейчас можно прямо говорить, что платная публичная бета-версия Tesla FSD была «сырой» и опасной для повседневного использования. Нарекания вызывает также система торможения Tesla: