Байден в Киеве. Подборка мемов и шуток из соцсетей

Джо Байден 20 февраля прибыл с официальным визитом в Киев. Президент США встретился с Владимиром Зеленским, почтил память погибших защитников Украины и успел застать воздушную тревогу.

Впервые очевидцы заметили Байдена у Михайловского собора и опубликовали видео и фото в соцсетях. Позже новость официально подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Во время визита Байден объявил о выделении полумиллиарда долларов дополнительной помощи для Украины и анонсировал поставки военного оборудования, в частности, артиллерийских боеприпасов, еще больше реактивных снарядов и гаубиц.

Между тем, в соцсетях, как всегда, понеслось — предлагаем посмотреть подборку лучших мемов и шуток от украинцев о визите президента США в Украину.

Конечно, Байден не обошел стороной, самые популярные мест столицы для того, чтобы немного перекусить.

Ни слова о каденции, просто публикуем чужие шутки:

Мужчина, которому удалось привлечь к себе не меньше внимания:

Оце так Литвин постарів pic.twitter.com/KoTmF0INsJ — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) February 20, 2023

Как всегда, не отстают от трендов SMM-щики украинских брендов.

просто Байден попросив відкласти йому марки з Бенксі, а ми попросили відкласти нам літаки deal 🤝 — Укрпошта (@ukrposhta) February 20, 2023

Тепер ціль візиту зрозуміла 🤫 pic.twitter.com/tjqmsIlxsw — Нова пошта (@NP_official_ua) February 20, 2023

Отримали інформацію, що чоловік, схожий на Джо Байдена щойно задонатив на ЗСУ через iBox, хмм… може дійсно прилетів? 🤔✈️ pic.twitter.com/647IRQSKEx — IBox — платіжні термінали (@IboxUa) February 20, 2023

До речі улюблене відео із Байденом оце, співає як соловейко від душі pic.twitter.com/p3w1mNRH9i — Бородатий Бомж (@borodate_bidlo) February 20, 2023

This aged well https://t.co/oPi9nprDO4 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 20, 2023

Позже Белый дом опубликовал официальное заявление Байдена о визите в Украину в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России. Ну что ж, сказал как Боженька:

Я зробив pic.twitter.com/xuYlsyjAu5 — Херсонський Бавовняний Комбінат (@taranenko) February 20, 2023

Возможно, мы что-то пропустили в подборке, поэтому, как всегда, добро пожаловать в комментарии.