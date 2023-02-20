Новости

Байден в Киеве. Подборка мемов и шуток из соцсетей

Байден в Киеве. Подборка мемов и шуток из соцсетей

Джо Байден 20 февраля прибыл с официальным визитом в Киев. Президент США встретился с Владимиром Зеленским, почтил память погибших защитников Украины и успел застать воздушную тревогу.

Впервые очевидцы заметили Байдена у Михайловского собора и опубликовали видео и фото в соцсетях. Позже новость официально подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

Байден в Києві. Добірка мемів та жартів з соцмереж

Во время визита Байден объявил о выделении полумиллиарда долларов дополнительной помощи для Украины и анонсировал поставки военного оборудования, в частности, артиллерийских боеприпасов, еще больше реактивных снарядов и гаубиц.

Между тем, в соцсетях, как всегда, понеслось — предлагаем посмотреть подборку лучших мемов и шуток от украинцев о визите президента США в Украину.

Байден в Киеве. Подборка мемов и шуток из соцсетей

Конечно, Байден не обошел стороной, самые популярные мест столицы для того, чтобы немного перекусить.

111

Ни слова о каденции, просто публикуем чужие шутки:

Мужчина, которому удалось привлечь к себе не меньше внимания:

11

 

 

Как всегда, не отстают от трендов SMM-щики украинских брендов.

Позже Белый дом опубликовал официальное заявление Байдена о визите в Украину в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России. Ну что ж, сказал как Боженька:

Байден в Києві. Добірка мемів та жартів з соцмереж

Возможно, мы что-то пропустили в подборке, поэтому, как всегда, добро пожаловать в комментарии.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить