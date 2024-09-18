«Бандиты во времени» от Тайки Вайтити отменили после одного сезона

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Сериал «Бандиты во времени» от Apple TV+, созданный Тайкой Вайтити, Джермейн Клементом и Иеном Моррисом, отменили всего после одного сезона.

Сериал был основан на культовом классическом фэнтези-фильме Терри Гиллиама 1981 года, в котором группа воров похищает различные предметы в истории. Сериал «Бандиты во времени» получил достойные отзывы (78% на Rotten Tomatoes и 65% на Metacritic). У него также был хороший актерский состав, включающий комедийных и харизматичных актеров, в том числе Мэтт Кинг, Марк Геттисс и Джонатан Брау. Клемент и Вайтити также появились в сериале как Чистое Зло и Верховное Существо соответственно. Главную роль сыграла Лиза Кудроу, известная по роли Фиби в сериале «Друзья».

Несмотря на это все, похоже, сериал не заинтересовал зрителей. Хотя сериал хорошо восприняли в Великобритании, он не смог попасть в десятку лучших по версии Nielsen.

«Бандиты во времени» присоединяется к длинному списку сериалов, которые были отменены в этом году. Среди известных названий — сериал «Аколит» из франшизы «Звездные войны», «Мертвые парни-детективы» от Netflix и «Моя леди Джейн» от Amazon.

Источник: gamesradar

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