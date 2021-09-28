Battlefield 2042 — подробности и расписание открытого бета-тестирования

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Electronic Arts опубликовала статью с подробным описанием особенностей бета-версии Battlefield 2042 и графиком проведения тестирования.

Расписание и системные требования

Начало предзагрузки — 5 октября в 10:00 по Киеву.

Ранний доступ для игроков, оформивших предзаказ на ПК (Origin, EA, Steam и Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также подписчиков EA Play и Xbox Game Pass — 6 октября в 10:00 по Киеву.

Начало открытого бета-тестирования — 8 октября в 10:00 по Киеву.

Конец бета-тестирования — 10 октября.

Релиз — 19 ноября 2021 года на ПК и консолях двух поколений.

Трейлер к старту бета-тестирования Battlefield 2042

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Системные требования ПК-версии мало отличаются от тех, что были в закрытой «альфе». Для загрузки потребуется около 100 ГБ свободного места на диске.

Карты, специалисты и режимы

В «бете» игрокам будет доступна одна карта — «Космодром». На старте будет всего 7 карт (самых больших в истории серии), и разработчики обещают продолжить их выпуск после релиза.

В рамках тестирования игрокам откроют доступ к четырем ключевым специалистам: Вебстер Маккей, Мария Фальк, Пётр «Борис» Гусковский, Викус «Каспер» Ван Дэйл.

Во время тестирования сражения будут проходить только в обновленном режиме «Захват», предусматривающей захват флагов по отдельным секторам. При этом в сражениях на ПК, Xbox Series X|S и PS5 одновременно смогут участвовать до 128 игроков.

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Ранее EA объявила о переносе Battlefield 2042 на месяц — игра выйдет 19 ноября.