Battlefield 2042 — подробности и расписание открытого бета-тестирования
Electronic Arts опубликовала статью с подробным описанием особенностей бета-версии Battlefield 2042 и графиком проведения тестирования.
Расписание и системные требования
- Начало предзагрузки — 5 октября в 10:00 по Киеву.
- Ранний доступ для игроков, оформивших предзаказ на ПК (Origin, EA, Steam и Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также подписчиков EA Play и Xbox Game Pass — 6 октября в 10:00 по Киеву.
- Начало открытого бета-тестирования — 8 октября в 10:00 по Киеву.
- Конец бета-тестирования — 10 октября.
- Релиз — 19 ноября 2021 года на ПК и консолях двух поколений.
Трейлер к старту бета-тестирования Battlefield 2042
Системные требования ПК-версии мало отличаются от тех, что были в закрытой «альфе». Для загрузки потребуется около 100 ГБ свободного места на диске.
Карты, специалисты и режимы
В «бете» игрокам будет доступна одна карта — «Космодром». На старте будет всего 7 карт (самых больших в истории серии), и разработчики обещают продолжить их выпуск после релиза.
В рамках тестирования игрокам откроют доступ к четырем ключевым специалистам: Вебстер Маккей, Мария Фальк, Пётр «Борис» Гусковский, Викус «Каспер» Ван Дэйл.
Во время тестирования сражения будут проходить только в обновленном режиме «Захват», предусматривающей захват флагов по отдельным секторам. При этом в сражениях на ПК, Xbox Series X|S и PS5 одновременно смогут участвовать до 128 игроков.
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Ранее EA объявила о переносе Battlefield 2042 на месяц — игра выйдет 19 ноября.