Battlefield V возвращается ко Второй мировой войне: первые подробности и дебютный трейлер игры

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Вчера поздно вечером Electronic Arts, как и планировала, провела пресс-конференции, рассказав первые подробности касательно следующей части знаменитой серии шутеров Battlefield, разработкой которой занимается студия DICE.

Начнем с того, что официально игру называют как Battlefield Five, так и Battlefield V – оба варианта правильны, а V в названии обозначает как пятёрку и Victory.

Как и ожидалось, новая часть вернется к истокам и расскажет о событиях Второй мировой войны. Сначала внимание уделят Британии и другим странам Западной Европы того времени, затем в обновлениях переключаться на другие стороны конфликта.

Система Pay-to-win («плати, чтобы побеждать»), платные дополнения Season Pass или Premium Edition, лутбоксы, против которых недавно выступили власти Бельгии, – ничего этого в новой «батле» не будет. Единственное – за реальные деньги можно будет менять внешний вид солдат и техники, покупая различные вещи и опции.

Разработчики показали дебютный трейлер Battlefield V, который вы можете посмотреть ниже.

Основной акцент по-прежнему сделан на масштабных сражениях с участием военной техники, но в новой части разработчики постарались добавить реализма – оружие будет пробивать некоторые объекты окружения, взрывные волны оказывать влияние на управление, а растительность будет двигаться вместе с персонажами и техникой, выдавая их местоположение. Также существенно расширили возможности настройки отрядов и солдат. Классы теперь можно прокачивать для получения новых возможностей — например, штурмовика можно научить справляться с танками.

Всего в игре четыре основных класса — временных «элитных» классов больше нет, как и «бегемотов» — поездов, дирижаблей и другой подобной супертехники. К слову, о технике, в Battlefield V ожидается широкий арсенал как реальной военной техники и оружия, так и некие «секретные разработки», которые могут изменить ход войны.

Кроме того, впервые в серии игроки смогут строить и ремонтировать укрепления. Разрешат и ремонтировать постройки — например, чтобы прикрыть захват флага.

Часть механик шутера сильно изменится. Возрождать участников отряда теперь смогут все классы, но медики смогут делать это быстрее. Чтобы спасти товарища, который упал под плотным огнём, его перед возрождением теперь разрешат оттащить в укрытие. Здоровье в Battlefield V не будет восстанавливаться полностью — только до конца последнего неполного сегмента.

Солдаты в Battlefield V смогут резко падать на спину, совершать подкаты, стрелять во время подката — для этого была переработана анимация и физическая модель. В целом DICE полностью переработало то, как двигаются персонажи, сделав движения в стиле Rainbow Six Siege и других тактических шутеров.

Механику стрельбы тоже переработали. С каждым следующим выстрелом разброс при стрельбе будет расти. При этом у каждого пистолета и автомата будет свой узнаваемый «почерк», к которому со временем можно привыкнуть.

Кроме одиночной кампании «Военные истории» (War Stories) с несколькими мини-историями, раскрывающими Вторую мировую с разных сторон, будет кооператив Combined Arms на четверых игроков с «процедурно генерируемыми миссиями», а также новый расширенный режим «Операций» под названием Grand Operations на 64 игрока с большим масштабом и большим количеством режимов. По сути, Grand Operations – своего рода аналог популярной нынче Королевской битвы.

Игра выйдет одновременно на РС, PS4 и Xbox One 19 октября этого года. При этом пользователи, предзаказавшие издание Deluxe Edition (его содержимое пока неизвестно) получат ранний доступ к игре 16 октября, а подписчики EA/Origin Access смогут опробовать игру (пробную версию) уже 11 октября. Также будет открытое бета-тестирование игры, но пока об этом нет никаких подробностей.

Источник: Gamespot и DTF