БЭБ проводит обыски в «Ябко» — сети магазинов, продающих технику Apple в Украине

Магазины «Ябко» якобы подозревают в неуплате налогов.

По информации hromadske (со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах), с самого утра в сети магазинов «Ябко» проводят обыски сотрудники Бюро экономической безопасности — с потенциальным подозрением в неуплате налогов.

Сеть «Ябко», которая насчитывает десятки магазинов по всей Украине, специализируются на продаже техники и аксессуаров компании Apple.

БЭБ в комментарии изданию AIN подтвердило, что работники ведомства действительно проводят обыски в одной из сетей продажи мобильной техники и аксессуаров, однако название не раскрыли.

В декабре прошлого года в интервью NV СЕО ритейлера COMFY Игорь Хижняк заявил, что около 75% iPhone в Украине продаются нелегально — то есть техника оригинальная и произведена на официальных заводах, однако завезена без уплаты налогов.

«Если пройдетесь от Крещатика до улицы Грушевского в Киеве и попытаетесь приобрести iPhone, достаточно дорогой гаджет за $1000-2000, то почти во всех магазинах не получите фискальный чек. Выдадут товарный чек или другие бумажки, распечатанные на принтере, которые к официальным документам отношения не имеют. Или что-то отправят сообщением в вайбер», — отмечал Хижняк

На границе таможенники неоднократно задерживали «предпринимателей», которые пытались провезти в Украину незадекларированную технику Apple, общая стоимость которой исчислялась миллионами.

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