«Лило и Стич» уничтожил дебют «Балерины» в прокате — спин-офф «Джона Уика» собрал лишь $25 млн дома

Live-экшен «Лило и Стич» удерживает первое место в прокате дома на фоне «Балерины» — римейк обошел спин-офф «Джона Уика».

Перезапуск от Disney собрал $32,5 млн на 4185 экранах и уже заработал $335,8 в США и $772 в мире. Он приближается к миллиардной отметке и может стать первым в этом году с таким результатом. Но «Балерина» с Аной де Армас имеет довольно слабый старт, учитывая бюджет фильма в $90 млн. В Северной Америке фильм об убийце-танцовщице не оправдывает ожиданий: она стартовала с $25 млн в 3409 кинотеатрах — хотя Lionsgate прогнозировала $30 млн. В международном прокате фильм заработал еще $26 млн в 82 странах, так что общие стартовые сборы составили $51 млн.

Плюс на Rotten Tomatoes были самые низкие оценки в серии, и как результат Lionsgate не смогла настолько заинтересовать фанатов «Джона Уика». Студия поощряла зрителей тем, что лента будет рассказывать о вселенной Джона Уика, но фактически роль Киану Ривза сведена к короткому камео. Если сравнивать, то стартовые сборы оригинальной серии с Ривзом становились выше с каждым фильмом. Первый «Джон Уик» в 2014 собрал $14 млн, следующая часть — $30,4 млн, третья — $56,8 млн, а последняя — $73,8 млн. Теперь думаем, сколько соберет пятая часть.

Позиции других фильмов в прокате:

3 место — «Миссия невыполнима: Финальная расплата» заработала $15 млн за третий уикенд, а в целом — $149 млн в США и $450 млн в мире. Несмотря на то, что фильм заработал много, он вряд ли выйдет в плюс с бюджетом в $400 млн.

4 место — «Каратэ Кид: Легенды» завершает третий уикенд с $8,7 млн, что на 58% меньше, чем за первый (21 млн). В целом — $74 млн в мире, но результат посредственный, как для фильма с бюджетом в $45 млн.

5 место — «Пункт назначения: Родовое проклятие» занял пятую строчку с $6,4 млн. В Северной Америке лента собрала $123 млн, а общие мировые сборы составили $257 млн, что позволило ей стать самой успешной во франшизе.

В этот уикенд кассовые сборы перепрыгнули прошлогодние на 26%, но они до сих пор на 27% ниже, чем до времен пандемии. До конца июня еще выйдут «Как приручить дракона», «28 лет спустя», «Элио» от Pixar и драма о гонках «Формула-1» с Брэдом Питтом. В июле — «Мир Юрского периода»новый «Супермен» и Фантастическая четверка «Фантастическая четверка». Аналитики прогнозируют, что летний сезон может выйти на уровень в $4 млрд. В последний раз такое было только во время бума «Барбигеймера» в 2023-м.

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Источник: Variety