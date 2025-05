«Белоснежка» уже не провал: новый фильм со звездой «Уэнсдэй» получил 0% на Rotten Tomatoes

Если вас мучил вопрос, что точно не смотреть в кинотеатрах — то этот текст для вас.

Психологический триллер «Спеши завтра» / Hurry Up Tomorrow, который продвигали как «фильм, который ждут миллионы фанатов по всему миру», стартовал с разгромным рейтингом на Rotten Tomatoes в виде скромных 0% на момент публикации первых 14 рецензий.

‘HURRY UP TOMORROW’ debuts with a 0% on Rotten Tomatoes 🍅

Read our review: https://t.co/FZJTJ9qOz3 pic.twitter.com/7AvJvGv5Ov

— The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) May 15, 2025