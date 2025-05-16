Новости Кино 16.05.2025 в 16:37 comment views icon

«Белоснежка» уже не провал: новый фильм со звездой «Уэнсдэй» получил 0% на Rotten Tomatoes

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Белоснежка» уже не провал: новый фильм со звездой «Уэнсдэй» получил 0% на Rotten Tomatoes

Если вас мучил вопрос, что точно не смотреть в кинотеатрах — то этот текст для вас.

Психологический триллер «Спеши завтра» / Hurry Up Tomorrow, который продвигали как «фильм, который ждут миллионы фанатов по всему миру», стартовал с разгромным рейтингом на Rotten Tomatoes в виде скромных 0% на момент публикации первых 14 рецензий.

‘HURRY UP TOMORROW’ debuts with a 0% on Rotten Tomatoes 🍅

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— The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) May 15, 2025

Сейчас рейтинг вырос до 16%, но это мало, чем спасает ситуацию. Он все еще меньше, чем у провальной «Белоснежки» (39%), фильма о Minecraft (47%) и «Капитан Америка: Дивный новый мир» (48%) — трио, которое удерживало статус наименее оцененных лент 2025 года.

Фильм «Спеши завтра», который является дополнением к одноименному музыкальному альбому The Weeknd, показывает вымышленную версию музыканта, который страдает от бессонницы и находится на грани психического срыва, пока незнакомец не берет его в «экзистенциальную одиссею». В главных ролях также появляются Дженна Ортега с «Уэнсдэй» и Барри Кеоган, а режиссером выступает Трей Эдвард Шульц, известный по фильму ужасов «Оно приходит ночью».

«Білосніжка» вже не провал: трилер «Поспішай у завтра» отримав рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
Кадр из фильма «Спеши в завтра»

В чем же проблема ленты? По словам Entertainment Weekly, она почти лишена сюжета и выглядит «скучно и самовлюбленно», тогда как Associated Press сетует на «сложный сценарий и нечеткий нарратив». Сайт The Hollywood Reporter отмечает, что Ортега и Кеоган «делают все возможное», вкладывая в своих едва прописанных персонажей огромную энергию, но их упорных усилий недостаточно, чтобы сделать фильм «Спеши завтра» чем-то большим, чем «путешествие самолюбия его звезды».

Фильм «Спеши завтра» стартует в украинском прокате 29 мая. Но лучше не тратьте время, на Ортегу можно посмотреть во втором сезоне «Уэнсдэй», который стартует 6 августа; тогда как Кеоган присоединился к киноверсии «Острых картузов».

Трейлер «Спеши завтра» — The Weeknd и звезда «Венздей» в триллере о надломе реальности

Источник: Games Radar

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