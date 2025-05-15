Новый взгляд на «Уэнсдэй» — семейка Аддамсов в полном составе и загадочный персонаж

Netflix представил полный актерский состав второго сезона сериала «Уэнсдэй» и обнародовал новый кадр с семейкой Аддамсов, который содержит загадочного нового персонажа.

На изображении слева направо расположены Мортисия (Кэтрин Зета-Джонс), сама Уэнсдэй (Дженна Ортега), Гомес (Луис Гусман), бабушка Хестер Фрамп / Гризельда (Джоанна Ламли), дворецкий Ларч (Йонас Суотамо), еще один неизвестный персонаж, дядя Фестер (Фред Армисен), и Пагсли (Исаак Ордоньес).

Так кто же это загадочный незнакомец? Сайт Games Radar предполагает, что это женщина — участница нового актерского состава, певица и танцовщица Билли Пайпер. Персонажа актрисы Netflix представил как ликантропа и новую преподавательницу Академии Невермор, Айседору Капри (и, что интересно, в разделе с описанием персонажа нет ни одного фото). Если на картинке действительно она, то можно предположить, что персонажка имеет родственные связи с Адамсами, а судя по гриму — конкретно с Ларчем

Отмечается, что Айседора во втором сезоне является «бывшим вундеркиндом», проявляет особый интерес к танцевальным способностям Уэнсдэй и становится наставницей для своей «коллеги по ликантропии» Энид Синклер (Эмма Майерс).

Остальной представленный актерский состав включает Кристофера Ллойда, который возвращается во франшизу после роли Фестера в «Семейке Аддамсов» 1991 года, однако на этот раз в качестве строгого преподавателя с самым длинным стажем в Неверморе, который особенно интересуется проблемным братом Уэнсдэй, Пагсли. Стив Бушеми подтвержден в роли нового директора школы, который «до крайности принимает гордость изгоев» и выступает за «исключение нормальных людей».

Кстати, сам Ларч — тоже новичок, поскольку персонажа на этот раз будет играть Йонас Суотамо, который заменил Джорджа Бурси. Последний, собственно, не единственный из тех, кто покинул актерский состав, ранее Netflix пришлось распрощаться с Перси Хайнсом Уайтом (Ксавье), которого обвинили в насилии.

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Хантер Дуэйн повторит роль Тайлера и монстра-хайда (судя по предыдущему тизеру, парня содержат в психушке Уиллоу Хилл прикованным к стене); также вернутся Джой Сандей (Бьянка Баркли), Юджин Оттингер (Муса Мостафа) и Аякс Петрополус (Джорджи Фармер), а также новый шериф Джерико Ричи Сантьяго (Луянда Унати Льюис-Ньяво) и бывший шериф Донован Галпин (Джейми МакШейн).

Второй сезон сериала «Уэнсдэй» выйдет в двух частях — 6 августа и 3 сентября. Ранее Ортега дразнила, что он получит спецэпизод-слэшер и отсылку к фильму Стэнли Кубрика.