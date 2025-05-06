Новости Кино 06.05.2025 в 13:04 comment views icon

Трейлер «Спеши завтра» — The Weeknd и звезда «Венздей» в триллере о надломе реальности

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Трейлер «Спеши завтра» — The Weeknd и звезда «Венздей» в триллере о надломе реальности

«Спеши завтра» / Hurry Up Tomorrow получил первый трейлер — сюрреалистический психологический триллер вместе с The Weeknd.

В центре сюжета — музыкант (The Weeknd), который переживает кризис и страдает бессонницей. Все меняется, когда во время выступления он встречает загадочную незнакомку, героиню Дженни Ортеги («Венздей»). С этого момента его реальность начинает рассыпаться, а события превращаются в сюрреалистическое путешествие, где трудно понять, что реально, а что — бред.

Визуально фильм выглядит насыщенно: яркие, тревожные кадры, как будто плывущие сквозь сознание главного героя. Все показано в постоянном напряжении, а атмосфера что-то среднее между ночным кошмаром и музыкальным клипом.

Трейлер «Поспішай у завтра» — The Weeknd і зірка «Венздей» у трилері про злам реальності
«Спеши в завтра» / Hurry Up Tomorrow

The Weeknd, который играет главную роль, описывал этот фильм как очень личный опыт. Он признался, что идея проекта появилась после серьезного момента в жизни — потери голоса во время выступления три года назад. Дженна Ортега, которая на пике популярности после ролей в «Венздей» и «Битлджюс Битлджюс», рассказывала, что была очень заинтересована в совместной работе с ним.

Кроме нее, в фильме снялся Барри Кеоган — актер с очень выразительной манерой игры, известный по «Солтберн» и мини-сериалом «Чернобыль». Его участие добавляет еще больше напряжения и непредсказуемости, и предыдущие его персонажи имели неоднозначный характер.

Трейлер «Поспішай у завтра» — The Weeknd і зірка «Венздей» у трилері про злам реальності
«Спеши в завтра» / Hurry Up Tomorrow

Главные роли в проекте сыграли Эйбел Тесфае (The Weeknd), Дженна Ортега и Барри Кеоган (кроме «Солтберн» еще играл в «Бэтмен» и «Убийство священного оленя»). Режиссером ленты выступил Трей Эдвард Шульц («Волны», «Оно приходит ночью»), а основой для фильма стал одноименный шестой студийный альбом The Weeknd.

Трейлер «Поспішай у завтра» — The Weeknd і зірка «Венздей» у трилері про злам реальності
«Спеши в завтра» / Hurry Up Tomorrow

Старт в украинском прокате «Спеши завтра» / Hurry Up Tomorrow — 29 мая 2025 года.

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