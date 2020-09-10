Беспроводные наушники Huawei FreeLace Pro получили активное шумоподавление, автономность до 24 часов и цену €120

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Компания Huawei провела виртуальное мероприятие Huawei Seamless AI Life New Products Global Launch, посвященный запуску новых устройств. В дополнение к умным часам Huawei Watch GT2 Pro и Huawei Watch Fit, наушникам FreeBuds Pro также была анонсирована модель беспроводных наушников с шейным ободом Huawei FreeLace Pro.

Данная новинка оснащена системой активного шумоподавления с двумя микрофонами в каждом наушнике. Она позволяет устранять шумы до 40 дБ. В случае необходимости, систему можно деактивировать. Устройство также содержит динамические 14,2-миллиметровые излучатели, датчик Холла, физические управляющие кнопки и сенсорную кнопку на левом наушнике. Беспроводное подключение осуществляется посредством интерфейса Bluetooth: BT 5.0. Поддерживается сопряжение по Bluetooth при помощи HUAWEI HiPair.

Беспроводные наушники Huawei FreeLace Pro содержат батарею ёмкостью 150 мАч. Она обеспечивает до 24 часов работы в автономном режиме при прослушивании музыки. Время полной подзарядки составляет 60 минут, а 5-минутной зарядки должно хватать для 5 часов воспроизведения музыки. Устройство защищено от брызг, воды и пыли в соответствии со стандартом IP55. Масса новинки составляет 34 г. На выбор пользователей предлагаются три варианта цветового исполнения: графитовый чёрный, зеленый шалфей и дымчато-белый.

Цена беспроводных наушников Huawei FreeLace Pro установлена на значении €119.