Bethesda извиняется за провал Fallout 76 и дарит Fallout Classic Collection разочарованным покупателям

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Компания Bethesda продолжает извиняться за провальный запуск игры Fallout 76, сопровождающийся чередой скандалов. И хотя компания не горит желанием компенсировать стоимость покупки разочарованным игрокам, тем не менее, она подготовила небольшую компенсацию для них.

Разработчики пообещали предоставить бесплатную копию Fallout Classics Collection (включает Fallout 1, Fallout 2 и Fallout Tactics) для ПК всем тем игрокам, которые авторизуются в игру Fallout 76 в 2018 году. Данное предложение распространяется как на пользователей платформы ПК, так и на владельцев игры для консолей. Данная компенсация будет предоставлена игрокам в начале января 2019 года.

Данное решение вряд ли поможет улучшить негативное восприятие Fallout 76, которое сложилось на текущий момент. Остаётся лишь надеяться, что Bethesda проведёт работу над ошибками и в дальнейшем сможет улучшить как саму игру, так и собственное отношение к игровому сообществу.

Источник: Engadget