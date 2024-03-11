Bethesda выпустила Pip-Boy — наручный компьютер из будущего сериала Fallout за $200

Bethesda выпустила реплику наручного компьютера Pip-Boy в масштабе 1:1, как в будущем сериале Fallout, который стартует 11 апреля. Изготовленный из металла и литого под давлением ABS-пластика, Pip-Boy получил функционирующий TFT LCD экран, показывающий анимацию в стилистике игры. Цена вопроса — $200.

Устройство имеет ряд анимированных экранов из вселенной Fallout, выполненных в монохромном зеленом цвете. Доступ к каждому экрану осуществляется аутентично с помощью крутилки на боку корпуса.

В режиме часов Pip-Boy отображает время точно так же, как во вселенной Fallout, «что делает его отличными супербольшими часами для ежедневного ношения». Когда он не на руке, его можно установить на подставке в качестве экспоната или поставить на тумбочке, как часы с режимом будильника.

ОСОБЕННОСТИ:

Официальный товар из оригинального сериала Amazon Fallout.

TFT ЖК-дисплей с более 50 анимированными экранами.

Часы с функцией будильника.

Манжета из пены с эффектом памяти для универсальной посадки.

Элегантная подставка для настольных часов.

Встроенный Li-Po аккумулятор, заряжаемый через USB-C (также функция непрерывного питания через кабель питания).

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Bethesda не впервые выпускает Pip-Boy в качестве коллекционного предмета или аксессуара для косплееров. Также существует бесплатное приложение Fallout Pip-Boy для iOS.

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