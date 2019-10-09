Где купить/пополнить электронный билет в Киеве. Появилась онлайн-карта, на которой отмечены все 300+ точек продаж





1 ноября 2019 года, как известно, в Киеве полноценно запустят систему электронного билета Kyiv Smart Card. В прошлом месяце на нашем сайте вышла целая статья «Как купить электронный билет в Киеве», где мы во всех мельчайших подробностях рассказывали о многострадальном Е-билете. Теперь же департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА решило максимально облегчить покупку электронного билета Kyiv Smart Card всем желающим — команда проекта создала специальную онлайн-карту на базе открытого API Google Maps, отметив все точки, где можно купить/пополнить электронный билет. Таковых на сегодняшний день насчитывается целых 300 штук.

Итак, синюю карточку сейчас продают в кассах 10 станций метро. Еще на семи станциях должны работать автоматы самообслуживания, расположенные в вестибюлях. Всего в киевском метро 52 станции. Также в КГГА сообщают, что Kyiv Smart Card продается в сети Т-киосков на остановках наземного общественного транспорта — еще 283 пунктов.

Разовый QR-билет теперь можно приобрести только онлайн: в личном кабинете киевлянина, мобильном приложении Kyiv Smart City, терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click и с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Напомним, после полноценного запуска электронного билета Kyiv Smart Card и отказа от жетонов в прошлое уйдет и система проездных. Единственным способом сэкономить станет пополнение карточки на большое количество поездок единимы платежом: при пополнении карты от 10 поездок каждая будет стоить 7,70 грн, а от 50 поездок — по 6,50 грн. В перспективе из обращения будут выведены и зеленые карточки метро, которые уже прекратили продавать в некоторых вестибюлях.

Источник: КГГА