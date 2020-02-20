С 1 апреля для разового проезда в общественном транспорте Киева придется использовать QR-билеты (где купить и как пользоваться)

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В преддверии запуска единого электронного билета в КГГА напомнили, что для разового проезда в столичном общественном транспорте будет необходимо приобретать QR-билеты.

В частности, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что с 1 апреля в общественном транспорте для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет, которым можно будет оплатить поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке. Уже разработана новая гамма проездных билетов, которая предусматривает фиксированное количество поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца.

При этом для разового проезда в общественном транспорте будет необходимо приобретать QR-билеты. Срок действия QR-билета составляет 15 суток. Одноразовый QR-билет можно использовать как в распечатанном виде, так и в электронном — на экране смартфона. В транспорте необходимо поднести экран смартфона с QR-билетом или распечатанный билет к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку «Подтвердить использование».

Купить разовый QR-билет можно:

в приложении Kyiv Smart City — раздел «Купить QR-билет» доступен на главной странице приложения, для начала следует выбрать количество билетов и оплатить их банковской карточкой. После этого QR-код билета появится в разделе «Мои билеты», а если открыть раздел, то автоматически откроется актуальной QR-билет.

— раздел «Купить QR-билет» доступен на главной странице приложения, для начала следует выбрать количество билетов и оплатить их банковской карточкой. После этого QR-код билета появится в разделе «Мои билеты», а если открыть раздел, то автоматически откроется актуальной QR-билет. в Личном кабинете киевлянина (https://my.kyivcity.gov.ua/) — после входа надо открыть раздел «Каталог услуг», выбрать «Транспортные услуги» → «Электронный билет» → «Мои билеты» → «QR-билет» → «Купить» → «Добавить в корзину». Купленный QR-билет будет доступен в личном кабинете, его можно загрузить, распечатать или переслать по электронной почте.

(https://my.kyivcity.gov.ua/) — после входа надо открыть раздел «Каталог услуг», выбрать «Транспортные услуги» → «Электронный билет» → «Мои билеты» → «QR-билет» → «Купить» → «Добавить в корзину». Купленный QR-билет будет доступен в личном кабинете, его можно загрузить, распечатать или переслать по электронной почте. в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click;

Ibox, EasyPay, 2click; с помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook (https://t.me/KyivPayBot, https://t.me/KyivMetropolitenBot, https://m.me/KyivPayBot, https://m.me/KyivMetropolitenBot) — выбрать язык общения, принять условия оферты, позволить предоставить свой номер телефона, к которому привязана банковская карта, выбрать опцию «QR-билет» (Киев), ввести количество билетов, подтвердить уплату (комиссия 3%), выбрать карточку. После оплаты в ответ в мессенджере поступит изображение с QR-билетом.

в Telegram и Facebook (https://t.me/KyivPayBot, https://t.me/KyivMetropolitenBot, https://m.me/KyivPayBot, https://m.me/KyivMetropolitenBot) — выбрать язык общения, принять условия оферты, позволить предоставить свой номер телефона, к которому привязана банковская карта, выбрать опцию «QR-билет» (Киев), ввести количество билетов, подтвердить уплату (комиссия 3%), выбрать карточку. После оплаты в ответ в мессенджере поступит изображение с QR-билетом. на некоторых станциях метро — в терминале самообслуживания на главном экране терминала нажать на раздел «Купить разовый QR-билет» или в кассе станции (только за наличные).

Напомним, что Киев внедряет систему единого электронного билета для метро и наземного общественного транспорта с 1 апреля 2020 года.

Источник: КГГА