«Я старий і більше не працюю»: В киевском метро начали отключать автоматы по продаже жетонов, до их исчезновения остается 155 дней

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Киевский метрополитен начал отключать автоматы по продаже жетонов и напомнил, что до полного исчезновения этого способа оплаты остается ровно 155 дней.

На автоматах появились наклейки «Я старий і більше не працюю» и рекомендации покупать жетоны в кассе, а еще лучше — воспользоваться электронным билетом, ведь жетоны скоро полностью исчезнут из киевского метро.

«Друзья, до #безжетонов осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых.

Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства» — отметили представители КП «Киевский метрополитен».

Отметим, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая поездка стоит 6,5 грн, а после использования поездок карточку можно вернуть в кассу и получить залоговую стоимость обратно. Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на 1 поездку.

Также в столице внедряется система единого билета Kyiv Smart Card, турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях метро.

Напомним, что Киевский метрополитен начал отказываться от жетонов еще в октябре 2016 года, изначально пообещав вывести их полностью из обращения до конца 2017 года. Администрация приняла несколько соответствующих инициатив, чтобы ускорить переход, но по состоянию на июнь 2018 года жетонами пользовались чуть меньше одной трети пассажиров в киевском метро. В итоге в начале апреля окончательной датой завершения жетонов назначили 31 октября 2019 года.

Источник: Киевский метрополитен