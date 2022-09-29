Библиотека «Киевстар ТВ» пополнилась контентом Disney, включая фильмы Marvel и «Звездные войны»

Платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ» существенно расширила библиотеку и пополнила ее контентом студии Disney — легально посмотреть фильмы и мультфильмы студии можно за дополнительную плату от 49 грн. Все фильмы и сериалы доступны в профессиональном украинском дубляже, а большинство дополнительно имеют оригинальную аудиодорожку на английском языке.

В целом соответствующий раздел с фильмами и мультфильмами Disney на «Киевстар ТВ» насчитывает 36 наименований. Самые свежие релизы датируются 2021 годом. Увы, ни одного фильма или сериала Disney/Marvel за 2022 год в библиотеке пока нет, но «Киевстар» обещает в дальнейшем постепенно расширять ее.

Уже сейчас в онлайн-кинотеатре «Киевстар ТВ» доступны для просмотра такие кассовые мультфильмы как «Тайна Коко», «Холодное сердце 2», «История игрушек 4», «Рая», «Тачки 3», «Душа», «Вперед», «Энканто». Среди фильмов можно посмотреть приключения «Аладина», дилогия «Малефисента», «Звездные войны. Скайуокер. Восхождение», «Звездные войны. Хан Соло», «Кингсмен», «Круэлла», «Смерть на Ниле» и другие блокбастеры. Также библиотека Disney на «Киевстар ТВ» включает фильмы по комиксам Marvel.

Учитывая, что онлайн-кинотеатр Disney+ все еще недоступен в Украине, еще один альтернативный способ легально смотреть фильмы и сериалы одной из крупнейших медиакорпораций мира не будет лишним. В конце концов, конкуренция никогда не вредила потребителю.

Курс Recruitment Станьте професіональним IT-рекрутером та заробляйте $1800 вже через два роки РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

В начале месяца Disney в рамках выставки D23 Expo продемонстрировала уйму трейлеров, тизеров и коротких сцен из будущих фильмов и сериалов 2022-2023 годов.