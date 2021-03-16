BikeNow відкрив новий сезон у Києві — разова поїздка коштує 20 гривень за пів години





Київський сервіс прокату велосипедів Bikenow (колишній Nextbike) з 15 березня відкрив новий сезон, звернув увагу hmarochos.kiev.ua.

Напередодні у компанії розповіли, що спершу завозитимуть велосипеди у центр міста, а згодом вони поступово з’являтимуться й в інших місцях. Також команда пообіцяла нанести на карту нові локації.

Ціни залишись незмінними. Разова поїздка коштує 20 гривень за пів години. Якщо користувач купує абонемент, то перші пів години кожної поїздки входять у вартість абонемента, далі кожні наступні 30 хвилин коштуватимуть по 20 гривень. Абонемент на місяць обійдеться у 399 гривень, на квартал — 999 гривень, на сезон — 1499 гривень.

Деякі кияни вже встигли відкрити сезон. Так, Олександр Гречко написав на своїй сторінці в Facebook, що випробував один із перших велосипедів, які сервіс BikeNow встиг виставити у центрі Києва. Наразі транспортний парк Bikenow налічує понад 2000 нових велосипедів.

Щоб скористатися сервісом велопрокату, потрібно завантажити мобільний застосунок BikeNow, зареєструватися та прив’язати платіжну картку, потім обрати велосипед, просканувати код та почати поїздку. Після закінчення поїздки велосипед слід запаркувати на одній з офіційних локацій, які показані на мапі в офіційному застосунку.