Аукцион по перепродаже NFT первого твита Джека Дорси закончился неудачно: максимальная ставка составила $280 при плановых $48,2 млн

Операции с криптоактивами сопряжены с немалыми рисками. Например, курс криптовалюты может резко пойти вниз. И, как оказалось, инвестиции в NFT также когут привести к большим финансовым потерям. Об этом свидетельствует история с покупкой NFT первого твита Джека Дорси.

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

В конце марта прошлого года глава Twitter Джек Дорси продал свой первый твит как NFT-токен за $2,9 млн. Покупателем стал генеральный директор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, предложивший наиболее высокую ставку. В начале этого года Эстави решил продать этот актив, надеясь выручить за него уже $48,2 млн. Но что-то пошло не так.

Инвесторы прохладно восприняли идею перепродажи NFT с 16-кратной наценкой. Аукцион по продаже NFT первого твита Джека Дорси привлёк внимание не очень большого количества заинтересованных покупателей. За неделю торгов ставки сделали лишь 7 участников. На момент закрытия аукциона в среду наибольшая ставка составляла 0,09 монеты Ethereum или около $280.

Что интересно, после закрытия аукциона и публикации первых данных о его смехотворных результатах интерес к аукциону возрос. Инвесторы начали делать новые ставки (хотя не совсем понятно, имеют ли они силу после закрытия аукциона). Но и новые участники не оказали особого влияния, так как целевая сумма всё равно не была достигнута. Общее количество участников теперь превысило 20 человек. Потратить более $1000 были готовы лишь 8 участников аукциона. Наиболее крупную ставку сделал участник, который за возможность владения NFT первого твита Джека Дорси был готов расстаться с суммой в 3,3 монеты Ethereum, что по текущему курсу составляет $10161,59.

Источник: yahoo