Bitcoin продолжает расти — он уже дороже $15 000
Буквально вчера мы вспоминали о Bitcoin — в день президентских выборов в США курс самой главной криптовалюты поднялся выше $14 000 (такого курса не было с января 2018 года). Но на этом рост не прекратился и за сутки криптовалюта добавила еще $1 000, как три года назад. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.
В 17:44 по Киеву 5 ноября курс Bitcoin поднялся выше $15 000 — за сутки криптовалюта подорожала на 8,32%. До этого последний раз криптовалюта торговалась у таких отметок в в начале 2018 года.
Последний час криптовалюта остается стабильной, торгуясь в выше $14 000. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (18:47 по Киеву) курс составляет $15 176,24.
Традиционно одновременно с Bitcoin растут и другие криптовалюты. В топ-10 в минусе только Tether, да и то всего 0,01%.
- Курс Bitcoin резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил $5 000 долларов, в ноябре — $10 000 долларов, а в середине декабря преодолел рубеж в $20 000 долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь.
- 11 мая 2020 года Bitcoin пережил третий «халвинг»: размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн снизился вдвое — до 6,25 BTC.
- В Украине с апреля 2020 года действует закон о финмониторинге. Помимо прочего, он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.