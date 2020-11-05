Bitcoin продолжает расти — он уже дороже $15 000

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Буквально вчера мы вспоминали о Bitcoin — в день президентских выборов в США курс самой главной криптовалюты поднялся выше $14 000 (такого курса не было с января 2018 года). Но на этом рост не прекратился и за сутки криптовалюта добавила еще $1 000, как три года назад. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

В 17:44 по Киеву 5 ноября курс Bitcoin поднялся выше $15 000 — за сутки криптовалюта подорожала на 8,32%. До этого последний раз криптовалюта торговалась у таких отметок в в начале 2018 года.

Последний час криптовалюта остается стабильной, торгуясь в выше $14 000. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (18:47 по Киеву) курс составляет $15 176,24.

Традиционно одновременно с Bitcoin растут и другие криптовалюты. В топ-10 в минусе только Tether, да и то всего 0,01%.