«Бизнес-старт»: Киевстар предлагает 50% скидку на абонплату в течение полугода для новых корпоративных клиентов

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Вдобавок к безлимитному 4G для всех своих абонентов, мобильный оператор Киевстар решил также предложить акционные условия для новых корпоративных клиентов, которые получат 50% скидку на абонплату в течение полугода в рамках акции «Бизнес-старт».

Чтобы воспользоваться условиями акционного предложения «Бизнес-старт» и получить 50% скидки на абонентскую плату, юридические лица и физические лица-предприниматели, которые ранее не были корпоративными клиентами Киевстар, должны подключиться к бизнес-тарифам «Киевстар 4G», «Киевстар Extra» «Киевстар Ultra», «Киевстар 4G Business» или «Киевстар 4G Business VIP».

Акция распространяется также на тех абонентов, которые решили перейти на корпоративное обслуживание по указанными тарифными планами с тарифов предоплаченной связи.

«Мы подготовили для новых бизнес-клиентов предложение, от которого невозможно отказаться, – комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Еще никогда не было так легко и выгодно стать нашим корпоративным клиентом или перейти с тарифов предоплаты на корпоративное обслуживание, где тарифные планы предлагают больше возможностей для эффективного ведения бизнеса».

Среди основных преимуществ тарифных планов «Киевстар 4G», «Киевстар Extra», «Киевстар Ultra», «Киевстар 4G Business» и «Киевстар 4G Business VIP» оператор называет безлимитный доступ к интернету; увеличеное количество минут для звонков на другие сети по Украине; минуты для звонков на другие сети, которые используются также и для звонков за границу; пользование сервисами Microsoft Office 365 (для тарифных планов Kyivstar 4G Business и Kyivstar 4G Business VIP); сервис «Интернет SIM-пара», который позволяет с одним мобильным номером иметь доступ к интернету на двух устройствах одновременно; оплата за услуги на условиях постоплаты – «пользуйся сейчас, плати потом»; безлимитные звонки внутри сети Киевстар.

Условия акционного предложения «Бизнес-старт» действуют в течение 6 месяцев с момента подключения, после чего абонплата будет сниматься в соответствии с условиями выбранного тарифного плана.

Подробные условия акции «Бизнес-старт» доступны по следующей ссылке.

Источник: Киевстар