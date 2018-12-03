Киевстар сделал 4G безлимитным для всех своих абонентов на период новогодних праздников [c 3 декабря по 14 января]

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С 3 декабря 2018 года до 14 января 2019 года для всех абонентов Киевстар мобильный интернет в сети 4G будет безлимитным, то есть без списания мегабайтов (если передача данных происходит в сети 2G/3G – тарификация мобильного интернета будет осуществляться в соответствии с условиями тарифного плана абонента). Воспользоваться 4G-безлимом можно сразу, без каких-либо настроек и без дополнительной платы.

«У Киевстар наибольшее количество 4G-частот и базовых станций, работающих в сети четвертого поколения. Мы предлагаем лучшее качество интернета для наших абонентов, и это подтверждено статусом Киевстар как оператора с самым быстрый мобильным интернетом в Украине. Поэтому к новогодним праздникам мы делаем 4G безлимитным, чтобы все наши абоненты могли самостоятельно убедится в его преимуществах» — отметил Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

4G-безлим доступен как для новых, так и для действующих абонентов Киевстар, вне зависимости от условий их тарифных планов и формы обслуживания.

Абонентам Киевстар нужно выполнить следующие условия:

пользоваться 4G-смартфоном и иметь USIM-карту с поддержкой 4G;

быть в зоне покрытия 4G-сети оператора;

как и всегда, оплачивать пакет услуг согласно с условиями тарифного плана.

В Киевстаре напомнили, что в сети оператора:

наибольше 4G-частот по результатам двух аукционов;

наибольшее количество базовых станций, работающих в сети четвертого поколения – свыше 4300;

4G-сеть доступна в самом большом количестве населенных пунктов Украины – в 3410, где проживает более 50% населения страны.

Проверить, поддерживает ваш смартфон и SIM-карта связь 4G можно с помощью USSD-кодов * 245 * 5 # — для проверки смартфона; * 245 * 4 # — для проверки SIM-карты. Напомним, что в 4G-сетях средняя скорость выше в 16 раз, а задержка в передаче данных (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с 3G.

Источник: Киевстар