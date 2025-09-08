Новости Кино 08.09.2025 comment views icon

Четвертый сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix осенью и с 8 эпизодами "за раз", — инсайдеры

Катерина Даньшина

"Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг Анджея Сапковського

Пока Netflix продолжает играть в молчанку относительно продолжения сериала «Ведьмак», проверенные инсайдеры принесли хорошие новости — четвертый сезон не перенесли на 2026 год и он должен выйти уже этой осенью.

Согласно сайту Redanian Intelligence, который является надежным поставщиком инсайдерской информации из вселенной Ведьмака, новый сезон сериала Netflix выйдет в следующем месяце. Точная дата неизвестна, но, учитывая расписание релизов стриминга, предполагают 30 октября.

Все 8 эпизодов четвертого сезона «Ведьмака» выйдут в один день, а не «томами» — стратегия, которую Netflix оставил для флагманских шоу «Уэнздей» и «Очень странные дела», вызвав шквал негодования от зрителей.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что сериал-спинофф «Крысы» — живой, и выйдет как полнометражный спецвыпуск. Тоже в 2025 году, но без точной даты релиза.

Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
Встреча Цири с Крысами в третьем сезоне «Ведьмака»

Четвертый сезон сериала «Ведьмак» впервые покажет Лиама Хемсворта в роли Геральта после ухода из проекта Генри Кавилла. Ранее мы видели только один официальный взгляд на персонажа и массу утечек со съемок с образом в канонической кожанке. Продюсеры ранее обещали «идеальный переход» к новому воплощению, который будет соответствовать «книжному канону».

«У нас есть очень хороший план, относительно того как представить нового Геральта и видение того, как с этим справится Лиам. Без подробностей, потому что это будет огромным спойлером но это очень близко к метаидеям, которые глубоко укоренены в книгах, особенно в 5-й».

Нові кадри зі знімань «Відьмака» — Ґеральт Ліама Хемсворта в канонічній шкірянці та «пухкий» Любисток
Лиам Хемсворт на съемках «Ведьмака»

Съемки четвертого сезона завершили почти год назад и начали поспродакшен, параллельно снимая пятый. Netflix все это время молчал, но инсайдеры предполагают, что активные промо начнут выпускать за месяц до релиза.

Кроме нового Геральта, очевидно, вернутся Цири (Фрея Аллан), Йеннифер (Аня Чалотра) и Лютик (Джои Бейти) наряду с большим составом основного каста первых сезонов. Среди новичков: Шани (Эмили Джо-Янг)Родерик де Ветт (Джек Майерс)Регис (Лоуренс Фишберн) и др.

Ранее появилась информация, что Netflix потратил более полумиллиарда долларов на первые три сезона «Ведьмака» и мини-сериал «Кровное происхождение».

Продажі книги «Відьмак: Роздоріжжя круків» в Україні стартують 30 вересня — КСД показало обкладинку і анотацію

