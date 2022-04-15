Bloomberg: Apple разрабатывает девять новых компьютеров Mac с процессорами M2

Обозреватель Марк Гурман из Bloomberg заявил, что большинство моделей Apple Mac, кроме новых Mac Studio и iMac, получат обновление. Доказательства наличия MacBook Air на базе M2 с 10-ядерным GPU и MacBook Pro M2 начального уровня он обнаружил в журналах разработчиков, когда оборудование тестировалось со сторонними программами. Чип Apple следующего поколения также могут получить 14 и 16-дюймовые MacBook Pro, а также Mac Mini и Mac Pro.

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Возможно выйдут варианты M2 Pro и M2 Max чипа M2. Max будет иметь 12 ядер ЦП и 38 графических ядер (два ядра ЦП и шесть ядер графического процессора). В частности, M2 Pro может быть вариантом для Mac Mini.

Гурман утверждает, что все находящиеся в разработке компьютеры будут модернизированы процессорами M2. По его данным, Apple готовит MacBook Air, две модели Mini, две модели MacBook Pro 14 и 16 дюймов (с чипами Pro и Max) и настольный Mac Pro. Примечательно, что нет упоминания моделей iMac.

Ранее обозреватель заявлял, что Apple в этом году представит новый чип M2 и как минимум четыре компьютера Mac на его основе.

Гурман также сообщил, что «по крайней мере два Mac» могут выпустить «примерно в середине года». Возможно, мы услышим о них на WWDC 2022.