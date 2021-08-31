Bloomberg: спутниковая связь в iPhone 13 будет использоваться только для экстренных звонков и сообщений





Вчера мы вам рассказывали о том, что iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи для звонков и отправки сообщений вне зоны действия сотовой связи. Сегодня Bloomberg подтвердил эту информацию, уточнив, однако, что программное обеспечение для использования новой функциональности может быть не готово к моменту выхода смартфонов. Поэтому запуск функции ожидается в следующем году.

Сперва Apple добавит поддержку спутниковой связи для отправки сообщений службам спасения в экстренных ситуациях. Вероятно, функциональность будет интегрирована в приложение Messages. Экстренные сообщения будут отображаться в виде серых пузырей, которые присоединятся к традиционным синим (iMessage) и зеленым (SMS) пузырям. Адресат сообщения получит уведомление о нем, даже если на его смартфоне активирован режим «Не беспокоить». Со временем может появиться и поддержка экстренных звонков.

Сообщается, что Apple работает еще над одной функцией, для которой будет задействована поддержка спутниковой связи. Она позволит пользователям сообщать о различных происшествиях, например, авиакатастрофах, потоплении судов и пожарах. Эта система предоставит возможность подробно сообщить об инциденте и спросит о необходимости отправки поисково-спасательной службы. Кроме того, она сможет автоматически отправить локацию пользователя, данные из приложения Apple Health (историю болезни, возраст, лекарства, рост, вес и т.д.) и оповестить контактные лица.

Несмотря на то, что новые функции кажутся полезными, их доступность может быть ограничена местоположением и радиусом действия спутника. Они могут не работать в некоторых регионах, а в определенных случаях пользователю придется пройтись в поисках места, где iPhone сможет подключиться к спутнику.

Источник: Engadget