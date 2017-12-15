Bloomberg: Умная колонка Samsung с акцентом на качество звучания выйдет в первой половине 2018 года

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На изображении показана Bluetooth-колонка Samsung Radiant 360

За этот год было представлено немало умных колонок с поддержкой голосовых помощников. Новые модели выпустили первопроходцы Google и Amazon, Apple дебютировала с HomePod за $349, а Xiaomi предложила Mi AI Speaker по цене $44. Еще одним потенциальном сильным игроком на этом быстро развивающемся рынке должна стать умная колонка Samsung Vega с поддержкой голосового ассистента Bixby, которая предположительно разрабатывается совместно с Harman. По данным Bloomberg, компания Samsung Electronics планирует представить умную колонку в первой половине 2018 года.

Сообщается, что основной акцент при создании этого устройства делается на качество звучания. То есть, в первую очередь будет портативное акустическое устройство. Другой отличительной особенностью умной колонки Samsung станет возможность играть роль головного устройства в системе умного дома. То есть, посредством колонки можно будет управлять умным освещением, замками и прочими умными гаджетами в доме. И кроме всего прочего благодаря поддержки Bixby устройство сможет выступать в роли голосового помощника.

Еще умная АС сможет синхронизироваться со смартфонами и телевизорами. Также Bloomberg пишет, что сейчас разработчики улучшают функцию голосового поиска.

Прототип умной колонки Samsung, как сообщается, по размерам находится посередине между Amazon Echo и Apple HomePod. Прототип окрашен в матовый черный цвет, но в планах выпуск устройства в нескольких цветовых вариантах.

Кроме того, названа предположительная цена грядущей новинки – $200.

Источник: Bloomberg