Blue Origin показала готовый монструозный головной обтекатель для новой ракеты-носителя тяжелого класса New Glenn. В нем свободно может разместиться суборбитальный корабль New Shepard

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю интернет-гиганта Amazon Джеффу Безосу, завершила сборку первого носового обтекателя для новой ракеты-носителя тяжелого класса New Glenn, которая должна быть готова к полетам на геостационарную орбиту в 2021 году. И заодно опубликовала короткий ролик, позволяющие наглядно оценить насколько огромным является один из ключевых элементов будущей ракеты.

Here’s an inside look at how a #NewGlenn 7 meter fairing is designed, and the capabilities it brings to commercial, civil and national security customers. pic.twitter.com/TQDbB1RJTk

— Blue Origin (@blueorigin) March 3, 2020