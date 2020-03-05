Blue Origin показала готовый монструозный головной обтекатель для новой ракеты-носителя тяжелого класса New Glenn. В нем свободно может разместиться суборбитальный корабль New Shepard

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Частная аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю интернет-гиганта Amazon Джеффу Безосу, завершила сборку первого носового обтекателя для новой ракеты-носителя тяжелого класса New Glenn, которая должна быть готова к полетам на геостационарную орбиту в 2021 году. И заодно опубликовала короткий ролик, позволяющие наглядно оценить насколько огромным является один из ключевых элементов будущей ракеты.

Here’s an inside look at how a #NewGlenn 7 meter fairing is designed, and the capabilities it brings to commercial, civil and national security customers. pic.twitter.com/TQDbB1RJTk — Blue Origin (@blueorigin) March 3, 2020

Собственно говоря, имея в диаметре 7 метров, головной обтекатель New Glenn достаточно большой, чтобы в нем без проблем поместился New Shepard — многоразовый космический корабль Blue Origin для суборбитальных туристических полетов. Для сравнения, головной обтекатель ракет семейства Falcon имеет диаметр 5,2 метра при длине 13 метров.

Носовой конус или обтекатель полезной нагрузки является неотъемлемой частью любой ракеты-носителя. Это высокотехнологичный колпак характерной обтекаемой формы, обеспечивающий наименьшее аэродинамическое сопротивление и защищающий полезную нагрузку от акустического и теплового воздействия при подъеме в плотных слоях атмосферы. После выхода в безвоздушное пространство пневматическая система открывает защелки и откидывает части обтекателя в стороны, чтобы ракета могла завершить вывод полезной нагрузки на орбиту.

Надо ли говорить, что это как раз тот случай, когда размер имеет значение, поскольку определяет возможность доставки крупногабаритных грузов.

По словам Blue Origin, головной обтекатель New Glenn является «самым большим сплошным композитным обтекателем из когда-либо построенных» и что он может вместить в полтора раза более объемный груз, чем его ближайший конкурент (читай: SpaceX Falcon 9).

На видео крошечные сотрудники Blue Origin проходят рядом с обтекателем на заводе компании во Флориде, позволяя визуально оценить масштабы.

«Мы предоставили клиентам новую возможность проектировать спутники так, как ранее было невозможно», — говорит в видео Джаррет Джонс, старший вице-президент программы Blue Origin New Glenn.

Напомним, представленная в 2016 году тяжелая ракета New Glenn разрабатывается в двух конфигурациях — с двумя и с тремя ступенями. Высота двухступенчатого варианта New Glenn составит 82,2 метра, а трехступенчатого — уже 95,4 метра, что лишь немного уступает ракете Сатурн-5, использовавшейся для осуществления первой высадки человека на Луну.

Первая ступень, которая проектируется как многоразовая (та же технология, что используется в суборбитальных ракетах New Shepard), оснащена семью двигателями BE-4, работающими на сжиженном природном газе и жидком кислороде. Blue Origin завершила сборку первого двигателя BE-4 в марте 2017 года, а в октябре компания провела первые огневые испытания на стенде.

С помощью New Glenn компания Blue Origin рассчитывает в будущем начать доставлять грузы и людей на земную орбиту и Луну. Также Blue Origin планирует побороться с ULA и SpaceX за военные контракты.

Ожидается, что первая версия New Glenn сможет выводить грузы массой до 45,4 т на низкую околоземную орбиту и грузы массой до 13,15 т – на геостационарную орбиту.

Ранее Blue Origin показывала анимацию полета тяжелой ракеты New Glenn с посадкой на плавучую платформу, обещая, что к 2023 году ракета точно должна слетать на Луну. В прошлом году, представляя макет лунного посадочного модуля Blue Moon, Blue Origin подтвердила намерение совершить пилотируемый полет на Луну в 2024 году. Также в прошлом году компания провела первое испытание двигателя BE-7 для лунного посадочного модуля Blue Moon.

Изначально Blue Origin обещала выполнить первый полет New Glenn в 2020 году, а затем перенесла его на год. Что же, головной обтекатель есть, осталось собрать остальные компоненты.

Источник: The Verge