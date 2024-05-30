Будущий фильм во франшизе «Изгоняющий дьявола» не будет продолжать ленту Дэвида Гордона Грина 2023 года, а станет совершенно новой историей.

По данным Variety, Blumhouse подписала соглашение с Майклом Флэнаганом о написании сценария, режиссуре и продюсировании нового фильма «Изгоняющий дьявола» — то, что в студии называют «радикально новым взглядом» на серию хоррор-фильмов, основанных на романе Уильяма Питера Блэтти.

Флэнаган известен как режиссер фильмов «Окулус» и «Доктор Сон», а также работой над серией ужасов для Netflix «Призраки». Среди его последних работ — готический драматический мини-сериал «Падение дома Ашеров», основанный на рассказе Эдгара Аллана По.

«»Изгоняющий дьявола» — одна из причин, почему я стал режиссером, и для меня большая честь получить шанс попробовать что-то свежее, смелое и ужасное в этой вселенной», — сказал Флэнаган.

Новый «Изгоняющий дьявола» знаменует собой уже четвертое сотрудничество режиссера с Blumhouse и станет совершенно новой историей, а не продолжением фильма Дэвида Гордона Грина 2023 года. Грин планировал снять трилогию, однако покинул франшизу после неудачи «Верующего» — фильм заработал $137 млн, однако получил низкие оценки от критиков.