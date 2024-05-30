Новости Кино 30.05.2024 в 12:06 comment views icon

Blumhouse создаст «радикально» новую версию фильма «Изгоняющий дьявола» с режиссером Майклом Флэнаганом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Blumhouse создаст «радикально» новую версию фильма «Изгоняющий дьявола» с режиссером Майклом Флэнаганом

Будущий фильм во франшизе «Изгоняющий дьявола» не будет продолжать ленту Дэвида Гордона Грина 2023 года, а станет совершенно новой историей.

По данным Variety, Blumhouse подписала соглашение с Майклом Флэнаганом о написании сценария, режиссуре и продюсировании нового фильма «Изгоняющий дьявола» — то, что в студии называют «радикально новым взглядом» на серию хоррор-фильмов, основанных на романе Уильяма Питера Блэтти.

Флэнаган известен как режиссер фильмов «Окулус» и «Доктор Сон», а также работой над серией ужасов для Netflix «Призраки». Среди его последних работ — готический драматический мини-сериал «Падение дома Ашеров», основанный на рассказе Эдгара Аллана По.

«»Изгоняющий дьявола» — одна из причин, почему я стал режиссером, и для меня большая честь получить шанс попробовать что-то свежее, смелое и ужасное в этой вселенной», — сказал Флэнаган.

Новый «Изгоняющий дьявола» знаменует собой уже четвертое сотрудничество режиссера с Blumhouse и станет совершенно новой историей, а не продолжением фильма Дэвида Гордона Грина 2023 года. Грин планировал снять трилогию, однако покинул франшизу после неудачи «Верующего» — фильм заработал $137 млн, однако получил низкие оценки от критиков.

«Голос и видение Майка являются незаменимыми для поклонников ужасов, и мы рады приветствовать его снова в Blumhouse», — сказал основатель и генеральный директор Blumhouse Джейсон Блум. «Не могу дождаться, когда зрители почувствуют новый взгляд Майка на мир «Изгоняющего дьявола»».


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