Боец 3-й ОШБр посоветовал всем учиться стрелять в Сталкер и в шутку попросил у Григоровича S.T.A.L.K.E.R. 2 — GSC Game World откликнулись

Собственно, это вся «новость», и хотя видео вышло на официальном YouTube-канале 3-й отдельной штурмовой бригады еще неделю назад — оно, безусловно, стоит внимания, не только и не столько из-за S.T.A.L.K.E.R., а чтобы привлечь больше внимания к украинским военным и тому, что они делают каждый день.
Збір на пікап для підрозділу 3-ї ОШБр, що виконує задачі на Бахмутському напрямку
На видео бойцы 3-й роты 2-го штурмового батальона бригады, защищающие позиции на Бахмутском направлении, демонстрируют плотную работу по врагу с М16, М320 и РПГ, а также рассказывают интересные истории с передовой, а еще много шутят (куда без этого). Момент, где боец 3-й ОШБр настойчиво советует безвылазно играть в STALKER всем, кто хочет научиться «нормально стрелять» из подствольного гранатомета, а дальше идет и демонстрирует собственные умения на M320 со сложенным прицелом — начинается на 10:50. В конце он в шутку добавляет «Григорович Сергей Григорович, основатель и глава студии GSC Game World, мне S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно».
Видео (предупреждаем: в нем много ненормативной лексики)
Реакция GSC Game World не заставила себя ждать — в комментарии к видео пришел
Григорьевич представитель украинской студии, поблагодарил ребят за службу и сообщил, что «ключ отправили на почту».
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 по-прежнему запланирован на этот год — игра выйдет на ПК, Xbox Series X|S и сразу появится в Game Pass. В продолжении знаменитого шутера вернется энергетик NON STOP, а в украинских супермаркетах можно подстрелить коллекционную лимитированную версию NON STOP STALKER со вкусом арбуза.
GSC Game World представила лімітовану серію енергетиків NON STOP з нагоди виходу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
- Перша гра знаменитої серії шутерів від GSC Game World вийшла у 2007 році, а наступні два роки розробники випустили два доповнення до гри. Про розробку другої частини S.T.A.L.K.E.R. повідомлялося ще 2010-го, але роботи над проєктом кілька разів призупинялися.