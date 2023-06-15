Боец 3-й ОШБр посоветовал всем учиться стрелять в Сталкер и в шутку попросил у Григоровича S.T.A.L.K.E.R. 2 — GSC Game World откликнулись

Собственно, это вся «новость», и хотя видео вышло на официальном YouTube-канале 3-й отдельной штурмовой бригады еще неделю назад — оно, безусловно, стоит внимания, не только и не столько из-за S.T.A.L.K.E.R., а чтобы привлечь больше внимания к украинским военным и тому, что они делают каждый день.

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На видео бойцы 3-й роты 2-го штурмового батальона бригады, защищающие позиции на Бахмутском направлении, демонстрируют плотную работу по врагу с М16, М320 и РПГ, а также рассказывают интересные истории с передовой, а еще много шутят (куда без этого). Момент, где боец ​​3-й ОШБр настойчиво советует безвылазно играть в STALKER всем, кто хочет научиться «нормально стрелять» из подствольного гранатомета, а дальше идет и демонстрирует собственные умения на M320 со сложенным прицелом — начинается на 10:50. В конце он в шутку добавляет «Григорович Сергей Григорович, основатель и глава студии GSC Game World, мне S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно».

Видео ( предупреждаем: в нем много ненормативной лексики )

Реакция GSC Game World не заставила себя ждать — в комментарии к видео пришел Григорьевич представитель украинской студии, поблагодарил ребят за службу и сообщил, что «ключ отправили на почту».

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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 по-прежнему запланирован на этот год — игра выйдет на ПК, Xbox Series X|S и сразу появится в Game Pass. В продолжении знаменитого шутера вернется энергетик NON STOP, а в украинских супермаркетах можно подстрелить коллекционную лимитированную версию NON STOP STALKER со вкусом арбуза.