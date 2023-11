Бойкот X (Twitter): аккаунты ESPN стали неактивными после того, как Disney прекратила размещать рекламу на X

В минувшую пятницу Disney заявила, что прекращает размещать рекламу в соцсети X (ранее Twitter). Это стало следствием размещения антисемитских и нацистских публикаций в X, в том числе от самого Илона Маска. К Disney присоединились и ряд других крупных рекламодателей и технологических компаний, включая IBM и Apple.

Вслед за этим в X стали неактивными большинство учетных записей кабельного канала ESPN. Хотя некоторые из них проявляют активность, наиболее крупные учетные записи, такие как NBA on ESPN, First Take, NFL on ESPN, ESPN Plus, сохраняют молчание. Они не делают новых публикаций, не делают перепубликаций, не отвечают на комментарии и не ставят отметок «Нравится» с пятницы. Суммарно у этих учетных записей насчитывается почти 50 млн подписчиков. Некоторые другие учетные записи, такие как ESPN FC, ESPN College Football и SportsCenter, публиковали или репостили по одному разу.

В то же время аккаунты Disney в X хранили такое же молчание, как и другие аккаунты компании, например аккаунт Marvel Entertainment.

Добавим, молчание аккаунтов ESPN в X, судя по всему, не привело к переводу активности в соцсеть Meta Threads — основной аккаунт там не делал новых публикаций уже несколько недель.

Добавим, после антисемитской публикации Илона Маска помимо Disney перестали размещать рекламу в X следующие компании: Apple, IBM, Lionsgate, Warner Bros. Discovery, Paramount Global, Comcast / NBCUniversal, Sony.

Источник: The Verge