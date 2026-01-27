Прогноз от BlackRock на 2026 год: развитие институционального биткоина и инфраструктуры ИИ

BlackRock обнародовала прогноз на 2026 год, в котором выделила развитие токенизации активов и масштабирование инфраструктуры для ИИ как ключевые тенденции следующего года. Компания также обращает внимание на рост институционального интереса к биткоину через биржевые продукты.





Аналитики BlackRock говорят, что рынок стейблкоинов и токенизированных активов активно растет, а объемы транзакций в стабильных монетах превышают объемы спотовой торговли криптовалютами. Это свидетельствует о постепенном смещении акцента с чистого трейдинга на платежи и финансовые расчеты. Эксперты компании выделяют Ethereum как основную сеть для токенизации: на нее приходится более 65% всех токенизированных активов, что позволяет считать ее базовым инфраструктурным уровнем для дальнейшего развития цифровых финансовых продуктов.

Стейблкоины в этом контексте рассматриваются как частный случай токенизации, где базовым активом выступает фиатная валюта. BlackRock прогнозирует, что токенизация может расширяться за счет других классов активов, включая облигации и товары, что позволит повысить ликвидность и доступность финансовых инструментов для институциональных и розничных инвесторов.

Компания также фиксирует рекордный интерес к биткоину среди институциональных игроков. ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) привлек $70 млрд активов под управлением за 341 торговый день, что стало новым рекордом для рынка. BlackRock подчеркивает, что тематические идеи вроде криптоактивов и ИИ формируют новую основу для портфелей, становясь не просто трендом, а полноценным инвестиционным сегментом.

Что касается инфраструктуры для искусственного интеллекта, компания отмечает, что бум ИИ перешел из экспериментальной стадии к масштабированию. Главными ограничениями для развития остаются электроэнергия, сети передачи и дата-центры. По оценкам BlackRock, общие инвестиции в эти направления, включая энергетику и дата-центры, необходимые для масштабирования искусственного интеллекта, могут превысить $100 трлн к 2040 году. В 2025 году компании в сфере ИИ привлекли около $150 млрд, а среди крупнейших сделок отмечено раунд OpenAI примерно на $40 млрд.





Прогноз BlackRock демонстрирует, что крипторынок и технологии искусственного интеллекта становятся взаимосвязанными инвестиционными сегментами, где развитие инфраструктуры и токенизация активов выступают главными драйверами роста.

Источник: BlackRock