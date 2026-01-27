Новости Крипто 27.01.2026 comment views icon

Прогноз от BlackRock на 2026 год: развитие институционального биткоина и инфраструктуры ИИ

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ

BlackRock обнародовала прогноз на 2026 год, в котором выделила развитие токенизации активов и масштабирование инфраструктуры для ИИ как ключевые тенденции следующего года. Компания также обращает внимание на рост институционального интереса к биткоину через биржевые продукты.


Аналитики BlackRock говорят, что рынок стейблкоинов и токенизированных активов активно растет, а объемы транзакций в стабильных монетах превышают объемы спотовой торговли криптовалютами. Это свидетельствует о постепенном смещении акцента с чистого трейдинга на платежи и финансовые расчеты. Эксперты компании выделяют Ethereum как основную сеть для токенизации: на нее приходится более 65% всех токенизированных активов, что позволяет считать ее базовым инфраструктурным уровнем для дальнейшего развития цифровых финансовых продуктов.

Стейблкоины в этом контексте рассматриваются как частный случай токенизации, где базовым активом выступает фиатная валюта. BlackRock прогнозирует, что токенизация может расширяться за счет других классов активов, включая облигации и товары, что позволит повысить ликвидность и доступность финансовых инструментов для институциональных и розничных инвесторов.

Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
Фото: BlackRock / iShares

Компания также фиксирует рекордный интерес к биткоину среди институциональных игроков. ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) привлек $70 млрд активов под управлением за 341 торговый день, что стало новым рекордом для рынка. BlackRock подчеркивает, что тематические идеи вроде криптоактивов и ИИ формируют новую основу для портфелей, становясь не просто трендом, а полноценным инвестиционным сегментом.

Что касается инфраструктуры для искусственного интеллекта, компания отмечает, что бум ИИ перешел из экспериментальной стадии к масштабированию. Главными ограничениями для развития остаются электроэнергия, сети передачи и дата-центры. По оценкам BlackRock, общие инвестиции в эти направления, включая энергетику и дата-центры, необходимые для масштабирования искусственного интеллекта, могут превысить $100 трлн к 2040 году. В 2025 году компании в сфере ИИ привлекли около $150 млрд, а среди крупнейших сделок отмечено раунд OpenAI примерно на $40 млрд.


Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
Данные: BlackRock / iShares

Прогноз BlackRock демонстрирует, что крипторынок и технологии искусственного интеллекта становятся взаимосвязанными инвестиционными сегментами, где развитие инфраструктуры и токенизация активов выступают главными драйверами роста.

Источник: BlackRock

Популярные новости

arrow left
arrow right
Количество просмотров криптоконтента на YouTube упало до самого низкого уровня за 5 лет
Китай будет регулировать чатботов ИИ: аналоги ChatGPT обяжут отслеживать зависимость
22-летний американец признал вину в отмывании для синдиката $263 млн в криптовалюте
Тесты Anthropic доказали реальность AI-угрозы для блокчейнов: искусственный интеллект взломал половину смарт-контрактов и похитил более $4,5 млн
Вышел генератор изображений ChatGPT Images — как Nano Banana, только от OpenAI
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Криптовалютную биржу Upbit взломали: украдено более $38 млн, активы заблокированы
Заплатил за товар стоимостью почти 100 тыс. грн недействительными криптотокенами: полицейские разоблачили мошенничество жителя Одессы
В продаже появилось кольцо Moodring, которое транслирует движения криптовалютных рынков на палец
Расходимся: альтсезона-2026 не будет, говорят эксперты
Некоторым украинским пользователям Binance прекратили прямой вывод средств на банковские карты — криптобиржа объясняет, почему
Продолжается новая фишинговая атака на кошелек MetaMask
Исторический рекорд: в 2025 году "умерли" 11,6 млн токенов — это более 86% всех провалов за последние 5 лет
Ни один из прогнозов аналитиков по биткоину на 2025 год не оправдался: приблизились лишь единицы
Женщина получила психоз из-за ИИ: моделировала собственное тело в генераторах изображений и возненавидела реальное
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
Анализ: OpenAI будет оставаться убыточной до 2030 года и требует дофинансирования $207 млрд
ChatGPT поощрял агрессивного сталкера, который преследовал 11 женщин
На фоне беспорядков и инфляции в Иране резко возросло использование биткоина
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
За криптовалюту от Lyzi на базе Tezos теперь можно купить Porsche и Lamborghini, а также сделать пожертвование врачам
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить