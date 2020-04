Больше никаких ложных срабатываний. Google добавила возможность настройки чуткости голосового помощника Assistant

Год назад на конференции I/O 2019 гендиректор Google Сундар Пичаи анонсировал изменение принципов конфиденциальности и контроля личными данными. С тех пор компания внедрила немало новшеств в ключевых сервисах, включая Search, Maps, YouTube и Assistant. И вот сейчас голосовой помощник Google получил еще одно обновление в рамках этих широких усилий для повышения конфиденциальности. Речь о новой возможности, которая позволит настраивать чувствительность распознавания голоса на умных устройствах с поддержкой Google Assistant. Эта функциональность призвана предотвратить случайные включения и потенциальное нежелательное подслушивание разговоров.

Оговариваемая настройка называется Hey Google Sensitivity — ее анонсировали еще в сентябре прошлого года. И вот сейчас Google приступила к развертыванию соответствующего обновления.

Главный редактор известного ресурса XDA Developers Мишал Рахман получил обновление и доступ к новой возможности в числе первых. На своей страничке в социальной сети Twitter он опубликовал скриншоты, демонстрирующую шкалу чувствительности. В Google считают, что это поможет предотвратить возникновение нежелательных ситуаций с ошибочными активациями, когда помощнику кажется, как будто к нему обращаются.

Finally, the Google Home app is about to add "Hey Google" sensitivity options for each Google Assistant device.https://t.co/a7R2pxLCLI pic.twitter.com/LJ6GpAj7CY

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 21, 2020