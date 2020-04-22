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Больше никаких ложных срабатываний. Google добавила возможность настройки чуткости голосового помощника Assistant

Больше никаких ложных срабатываний. Google добавила возможность настройки чуткости голосового помощника Assistant

Больше никаких ложных срабатываний. Google добавила возможность настройки чуткости голосового помощника Assistant


Год назад на конференции I/O 2019 гендиректор Google Сундар Пичаи анонсировал изменение принципов конфиденциальности и контроля личными данными. С тех пор компания внедрила немало новшеств в ключевых сервисах, включая Search, Maps, YouTube и Assistant. И вот сейчас голосовой помощник Google получил еще одно обновление в рамках этих широких усилий для повышения конфиденциальности. Речь о новой возможности, которая позволит настраивать чувствительность распознавания голоса на умных устройствах с поддержкой Google Assistant. Эта функциональность призвана предотвратить случайные включения и потенциальное нежелательное подслушивание разговоров.

Оговариваемая настройка называется Hey Google Sensitivity — ее анонсировали еще в сентябре прошлого года. И вот сейчас Google приступила к развертыванию соответствующего обновления.

Главный редактор известного ресурса XDA Developers Мишал Рахман получил обновление и доступ к новой возможности в числе первых. На своей страничке в социальной сети Twitter он опубликовал скриншоты, демонстрирующую шкалу чувствительности. В Google считают, что это поможет предотвратить возникновение нежелательных ситуаций с ошибочными активациями, когда помощнику кажется, как будто к нему обращаются.

Функциональность Hey Google Sensitivity будет доступна всех умных гаджетов, поддерживающих Google Assistant и голосовое управление при помощи команды OK, Google. Как обычно, обновление распространяется постепенно по всему миру и пока может быть доступно не для всех пользователей.

Источник: 9to5google

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