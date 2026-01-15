Новости Кино 15.01.2026 comment views icon

"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Більше жодних драконів": Емілія Кларк покінчила із фентезі після "Гри престолів"

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк заявила, что ставит крест на фэнтези после изнурительных 9 лет в роли Дейенерис Таргариен.

В новом интервью актриса заявила, что зрители вряд ли когда-нибудь еще ее увидят на драконе или даже просто в одном кадре с драконом. Кларк вспоминает, как завершение сериала вызвало у нее «психический срыв».

«Это впервые в своей профессиональной жизни я остановилась», — говорит актриса. «У меня был полный психический срыв. Казалось, что пандемия наступила вовремя».

Кларк, получившая четыре номинации на «Эмми» за роль Дейенерис так же подтверждала, что понимает, почему зрителей «разозли финал». Ее героиня сошла с ума и превратилась в одну из главных злодеек последних нескольких эпизодов, которую в конце концов убил Джон Сноу. Актриса говорит, что потеряла дар речи, когда прочитала окончательные сценарии.

«Это произошло ни с того ни с сего. Никогда этого не ожидала. Я заплакала и пошла прогуляться. Вернулась через 5 часов с волдырями на ногах и мыслями: «Как я это сделаю?».

Напомним, что коллега Кларк по «Игре престолов» Софи Тернер заявила, что была единственной актрисой шоу, которую удовлетворило завершение истории. Последние сезоны по графику обогнали выпуск книг Мартина, поэтому шоураннеры пытались завершить собственноручно ряд сюжетных линий: в результате получили волну хейта, хотя надеялись на восприятие 50/50.

"Більше жодних драконів": Емілія Кларк покінчила із фентезі після "Гри престолів"
Кадры из сериала «Пони» / Peacock

Семь лет спустя Эмилия присоединилась к новому телешоу — шпионской драме «Пони» о временах холодной войны, которая стартует на Peacock на этой неделе. Там актриса играет секретаршу американского посольства в москве и агента ЦРУ. Кларк говорит, что это длительное время после «Игры престолов» позволило ей осознать свою автономность в выборе работы.

«Значительная часть моей карьеры не отражала моего вкуса, я просто будто выстрелила из пушки».

Тем временем в HBO «кипит» работа над дальнейшими спинофами, кроме «Дома дракона» и «Рыцаря семи королевств» — есть идеи для потенциальных продолжений, если верить словам Джорджа Р. Р. Мартина.

Источник: IGN, Variety

Популярные новости

arrow left
arrow right
Третий сезон "Фоллаут" начнут снимать досрочно: на 2 месяца раньше, чем планировалось
На HBO Max завершился сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" — все 8 эпизодов доступны для просмотра
Тодд Говард объявил новый канон: "Fallout 5 будет существовать в мире событий сериала "Фалаут"
"Думаю, что готова": Софи Тернер год "жила на тренажерах", чтобы обрести формы Лары Крофт
Amazon перенесла релиз 2-го сезона "Фоллаут" — первый эпизод выйдет раньше
Создатель "Во все тяжкие" рассказал, как сложилась судьба персонажей после завершения шоу
Netflix продлил сериал-выживач "До последнего самурая" на 2-й сезон
На Apple TV завершился сериал "Плюрибус": все 9 эпизодов доступны для просмотра
Новый трейлер второго сезона "Фолаут" / Fallout: Люси, Маколей Калкин и гражданская война
Тизер новой "Клиники": Зак Брафф возвращается в "Святое сердце" спустя 15 лет после завершения сериала
На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой
На Netflix вышел финальний сезон "Очень странных дел" — стриминг упал от "нашествия" зрителей
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
Рейтинг сериала "Очень странные дела" обвалился на 5 сезоне: 58% на Rotten Tomatoes и антирекорд с 5,9 балла на IMDb
Не "Игра престолов", но весело: критики оценили "Рыцарь семи королевств" в 84% на Rotten Tomatoes
"Выключите этот мусор": автор "Очень странных дел" создал гайд по настройке телевизоров для просмотра 5 сезона
Новая "Игра в кальмара" с Кейт Бланшетт — известна дата начала съемок и детали сюжета
Funko Pop заспойлерили 2 сезон "Фоллаут" фигурками нового Цезаря и Хауса
Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas
На Netflix вышел второй том "Очень странных дел" с 3 новыми эпизодами
Лучше "Разделения" и "Теда Лассо": сериал "Плюрибус" стал самым популярным в истории Apple TV
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить