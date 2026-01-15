"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк заявила, что ставит крест на фэнтези после изнурительных 9 лет в роли Дейенерис Таргариен.

В новом интервью актриса заявила, что зрители вряд ли когда-нибудь еще ее увидят на драконе или даже просто в одном кадре с драконом. Кларк вспоминает, как завершение сериала вызвало у нее «психический срыв».

«Это впервые в своей профессиональной жизни я остановилась», — говорит актриса. «У меня был полный психический срыв. Казалось, что пандемия наступила вовремя».

Кларк, получившая четыре номинации на «Эмми» за роль Дейенерис так же подтверждала, что понимает, почему зрителей «разозли финал». Ее героиня сошла с ума и превратилась в одну из главных злодеек последних нескольких эпизодов, которую в конце концов убил Джон Сноу. Актриса говорит, что потеряла дар речи, когда прочитала окончательные сценарии.

«Это произошло ни с того ни с сего. Никогда этого не ожидала. Я заплакала и пошла прогуляться. Вернулась через 5 часов с волдырями на ногах и мыслями: «Как я это сделаю?».

Напомним, что коллега Кларк по «Игре престолов» Софи Тернер заявила, что была единственной актрисой шоу, которую удовлетворило завершение истории. Последние сезоны по графику обогнали выпуск книг Мартина, поэтому шоураннеры пытались завершить собственноручно ряд сюжетных линий: в результате получили волну хейта, хотя надеялись на восприятие 50/50.

Семь лет спустя Эмилия присоединилась к новому телешоу — шпионской драме «Пони» о временах холодной войны, которая стартует на Peacock на этой неделе. Там актриса играет секретаршу американского посольства в москве и агента ЦРУ. Кларк говорит, что это длительное время после «Игры престолов» позволило ей осознать свою автономность в выборе работы.

«Значительная часть моей карьеры не отражала моего вкуса, я просто будто выстрелила из пушки».

Тем временем в HBO «кипит» работа над дальнейшими спинофами, кроме «Дома дракона» и «Рыцаря семи королевств» — есть идеи для потенциальных продолжений, если верить словам Джорджа Р. Р. Мартина.

Источник: IGN, Variety