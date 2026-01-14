Не "Игра престолов", но весело: критики оценили "Рыцарь семи королевств" в 84% на Rotten Tomatoes

Новости Кино 14.01.2026 comment views icon

«Рыцарь семи королевств», новый сериал во вселенной «Игры престолов», получил первые рецензии и оценки от критиков.

Сериал, основанный на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина, повествует о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга, которые путешествуют по Вестеросу примерно за столетие до «Игры престолов». Судя по рецензиям, масштабов и жестокости оригинального шоу нам не следует ждать, впрочем, «Рыцарь семи королевств» определяют как веселую и теплую историю, изображающую другой класс вселенной, избегая придворных интриг и войн.

На момент написания новости, шоу оценили в 84% на Rotten Tomatoes. Рейтинг вроде бы неплохой, но один из самых низких во франшизе: к примеру, первый сезон «Дома дракона» имеет 90% за первый сезон и те же 84% за второй, тогда как едва ли не все сезоны «Игры престолов» оценили в более 90%, за исключением восьмого, который является «рекордсменом по ненависти» с 55%.

Сами рецензии получились довольно противоречивыми: Джордан Уильямс из ScreenRant пишет, что «сердечность и юмор «Игры престолов» еще никогда не были настолько увлекательными», а история приятна и исследует персонажей, как никогда раньше. Дейс Джонстон из Inverse подчеркивает меньший масштаб и повествование, больше напоминающее истории средневекового рыцарства и легенды о короле Артуре, а Тереза Лаксон из Collider заключает, что ни один из сериалов еще никогда так очевидно не показывал, что «хорошая адаптация требует больше, чем строгого следования исходному материалу».

  • Рики Валеро, FandomWire: «Рыцарь семи королевств» — невероятно динамичный, хорошо сыгранный и веселый сериал, который обязательно стоит посмотреть».
  • Тесса Смит, Mamasgeeky: «Они сумели сделать невозможное: снова заставили Вестерос почувствовать себя малым и личным, сохраняя при этом эпическое драматическое напряжение, которое заставило меня влюбиться в эту вселенную».
  • Джулиан Роман, MovieWeb: «Рыцарь семи королевств» добавляет в Вестерос юмор и дружбу в камерном масштабе. Это блестящая увлекательная история с насыщенными персонажами, которая в значительной степени игнорирует элементы фэнтези».
  • Майкл Уолш, Nerdist: «Не хватает зрелищности, потому что это не то, в чем нуждается эта история. Именно поэтому сериал не работает. Кажется, будто сцена с камином перед битвой за Винтерфелл стала основой для целого шоу».
  • Меган О’Киф, Decider: «Волшебное новое дополнение к франшизе «Игра престолов», которое непременно позовет вас в Вестерос. Это история, которой не нужна пиротехника драконьего огня, ведь в ней полно человеческого сердца, души и героизма».

Тем не менее большинство рецензентов соглашаются, что игра актеров является выдающейся. Главные роли, напомним, взяли на себя Питер Клеффи (Дунк), Декстер Сол Анселл (Эгг) и Дэниел Ингз (Лионель Баратеон) среди других.

Интересно, что сам Мартин оценил «Рыцарь семи королевств», как экранизацию, достойную умного человека. С его же слов известно, что 90% событий сериала происходят в поле с палатками, хотя декорации создали «замечательные». В HBO вместе с тем анонсировали впечатляющие сражения, которые будут не хуже «Игры престолов» или «Дома дракона», несмотря на скромный бюджет в $10 млн за эпизод.

На данный момент сериал официально продлен на 2-й сезон, тогда как премьера первого запланирована на 18 января (в Украине днем позже на HBO и Megogo).

