Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал

Актриса Софи Тернер рассказала, что была чрезвычайно довольна финалом Сансы Старк из «Игры престолов», чего нельзя сказать о ее коллегах.

Премьера хитового фэнтези-сериала HBO, основанного на книгах Джорджа Р. Р. Мартина, состоялась еще в далеком 2011 году, и хотя проект успешно держал внимание зрителей в течение восьми напряженных сезонов, его завершение мало кому пришлось по душе. Что интересно, возмущались не только зрители, но и сами актеры, как вспоминает в новом интервью The Direct Софи Тернер.

«Я очень довольна тем, как Санса завершила историю «Игры престолов», но на самом деле никому другому не понравился свой финал», — говорит Тернер, хотя избегает подробностей.

Учитывая то, что Санса Старк завершила свою историю как Королева Севера, а ее земля обрела независимость от остального Вестероса, вряд ли ответ Тернер мог быть другим. Остальным персонажам повезло меньше.

«Мне кажется, что я получила хороший сериал, и не уверена, что смогу пересмотреть его завершение», — добавляет Тернер в ответ на вопрос о потенциальном возвращении к франшизе. «Покажите мне деньги (смеется). Не знаю, я думаю, что было бы трудно, но в то же время замечательно вернуться к этому. Мне хотелось бы увидеть сценарий для начала».

Как известно, HBO разрабатывал прямой сиквел «Игры престолов» о Джоне Сноу, где среди прочих и Тернер могла бы повторить свою роль. Впрочем, проект отменили из-за нехватки исходного материала. Собственно с этой проблемой столкнулись и последние сезоны оригинального шоу, которые по графику обогнали выпуск книг Мартина и пытались завершить собственноручно ряд сюжетных линий. Результат — всем известен.

«Мы знали, что реакции будут противоречивыми, но надеялись на что-то лучшее, чем 50/50. Мы точно не хотели, чтобы было так много ненависти», — объясняли ранее создатели шоу. «Мы не приняли во внимание сетевой эффект. Обычно он может помочь шоу, как линия положительной обратной связи. Но мы не учли, что некоторым людям финал понравится, а некоторым — нет».

Интересно, что Тернер была не так категорична в отношении отказа к возвращению, как сам Сноу (Кит Харрингтон).

«Нет, Боже, нет», — сказал Харрингтон, когда его спросили, хотел бы он озвучить Джона Сноу в аудиокниге. «Я не хочу к этому приближаться. Я потратил на это 10 лет».

Следующим новым проектом во франшизе станет сериал-спинофф «Рыцарь семи королевств», основанный на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина, повествующих о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга, которые путешествуют по Вестеросу примерно за 100 лет до событий «Игры престолов». Релиз первого эпизода запланирован на 18 января.