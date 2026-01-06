Новости Кино 06.01.2026 comment views icon

Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал

Катерина Даньшина

Софі Тернер каже, що була єдиною акторкою "Гри престолів", яку вдовольнив фінал

Актриса Софи Тернер рассказала, что была чрезвычайно довольна финалом Сансы Старк из «Игры престолов», чего нельзя сказать о ее коллегах.

Премьера хитового фэнтези-сериала HBO, основанного на книгах Джорджа Р. Р. Мартина, состоялась еще в далеком 2011 году, и хотя проект успешно держал внимание зрителей в течение восьми напряженных сезонов, его завершение мало кому пришлось по душе. Что интересно, возмущались не только зрители, но и сами актеры, как вспоминает в новом интервью The Direct Софи Тернер.

«Я очень довольна тем, как Санса завершила историю «Игры престолов», но на самом деле никому другому не понравился свой финал», — говорит Тернер, хотя избегает подробностей.

Учитывая то, что Санса Старк завершила свою историю как Королева Севера, а ее земля обрела независимость от остального Вестероса, вряд ли ответ Тернер мог быть другим. Остальным персонажам повезло меньше.

«Мне кажется, что я получила хороший сериал, и не уверена, что смогу пересмотреть его завершение», — добавляет Тернер в ответ на вопрос о потенциальном возвращении к франшизе. «Покажите мне деньги (смеется). Не знаю, я думаю, что было бы трудно, но в то же время замечательно вернуться к этому. Мне хотелось бы увидеть сценарий для начала».

Как известно, HBO разрабатывал прямой сиквел «Игры престолов» о Джоне Сноу, где среди прочих и Тернер могла бы повторить свою роль. Впрочем, проект отменили из-за нехватки исходного материала. Собственно с этой проблемой столкнулись и последние сезоны оригинального шоу, которые по графику обогнали выпуск книг Мартина и пытались завершить собственноручно ряд сюжетных линий. Результат — всем известен.

«Мы знали, что реакции будут противоречивыми, но надеялись на что-то лучшее, чем 50/50. Мы точно не хотели, чтобы было так много ненависти», — объясняли ранее создатели шоу. «Мы не приняли во внимание сетевой эффект. Обычно он может помочь шоу, как линия положительной обратной связи. Но мы не учли, что некоторым людям финал понравится, а некоторым — нет».

Интересно, что Тернер была не так категорична в отношении отказа к возвращению, как сам Сноу (Кит Харрингтон).

«Нет, Боже, нет», — сказал Харрингтон, когда его спросили, хотел бы он озвучить Джона Сноу в аудиокниге. «Я не хочу к этому приближаться. Я потратил на это 10 лет».

Следующим новым проектом во франшизе станет сериал-спинофф «Рыцарь семи королевств», основанный на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина, повествующих о приключениях рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга, которые путешествуют по Вестеросу примерно за 100 лет до событий «Игры престолов». Релиз первого эпизода запланирован на 18 января.

Бездоганні відпочивають: третій сезон «Дому дракона» покаже “найкрутіші” війська «Гри престолів»

