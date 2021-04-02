Большое пополнение в Apple Arcade: 2 новые категории и 30 дополнительных, общее количество игр – более 180

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Игровой сервис Apple Arcade получил большое пополнение из новых игр. В сервисе появилось две новые категории и сразу 30 новых игр от популярных брендов, франшиз и разработчиков.

Две новые категории «Вечная классика» и «Хиты App Store» доступны на iPhone и iPad. Категория «Вечная классика» включает в себя игры традиционных жанров. В неё вошли Good Sudoku by Zach Gage (судоку), Chess — Play & Learn (шахматы) и Backgammon (нарды). В категорию «Хиты App Store» входят лучшие отмеченные наградами игры App Store, включая Threes!, Mini Metro и Fruit Ninja Classic. Они представлены без рекламы и с полностью открытым контентом.

Среди новых игр сервиса упоминаются Fantasian (последний проект от создателя Final Fantasy), Star Trek: Legends, новые версии NBA 2K21 Arcade Edition и The Oregon Trail, а также World of Demons от PlatinumGames. Теперь каталог Apple Arcade включает более 180 различных игр. В игры Arcade Originals можно играть на iPhone, iPad, Mac и Apple TV.

Источник: The Verge