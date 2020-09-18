Bolt на один день запустит категорию Bolt Walk, в которой предложит вместо поездки пройтись пешком (плюс сегодня разблокировка самокатов бесплатна)

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В честь Дня нулевых выбросов, который традиционно отмечают 21 сентября, компания Bolt предложила сразу две экологические инициативы. Сегодня, 18 сентября 2020 года, разблокировка электросамокатов компании будет бесплатной. А непосредственно в день праздника компания запускает категорию Bolt Walk, в которой пользователю вместо поездки будет предложено пройтись пешком.

Категория Bolt Walk будет активна в приложении один день, чтобы напомнить пользователям о возможных более экологичных способах передвижения.

С точки зрения компании Bolt Walk обладает следующими преимуществами:

Добраться до нужной локации можно будет за 0 грн;

Отсутствие негативного влияния на окружающую среду в отличие от других видов транспорта, выброс CO2 в атмосферу составит практически 0 г на километр.

«Мы всегда поддерживаем людей, которые выбирают экологичные способы передвижения, особенно на короткие расстояния. Пешие прогулки полезны для здоровья и не влияют на состояние окружающей среды. Для тех, кому нужно быстро добраться до определенной локации, мы предлагаем воспользоваться электросамокатом или авто в категории Green. А накануне Дня нулевых выбросов можно будет разблокировать электросамокат бесплатно. Это отличная возможность воспользоваться экологичным видом транспорта до наступления осенних холодов», ― отметил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Напомним, что в 2019 году платформа Bolt объявила о долгосрочной стратегии «Green Plan», которая предполагает постепенное уменьшение экологического следа компании. Уже до конца 2020 года Bolt планирует убрать из атмосферы больше углекислого газа, чем в нее попадает при производстве и эксплуатации электросамокатов Bolt.

Источник: Bolt