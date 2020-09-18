Bolt на один день запустит категорию Bolt Walk, в которой предложит вместо поездки пройтись пешком (плюс сегодня разблокировка самокатов бесплатна)
В честь Дня нулевых выбросов, который традиционно отмечают 21 сентября, компания Bolt предложила сразу две экологические инициативы. Сегодня, 18 сентября 2020 года, разблокировка электросамокатов компании будет бесплатной. А непосредственно в день праздника компания запускает категорию Bolt Walk, в которой пользователю вместо поездки будет предложено пройтись пешком.
Категория Bolt Walk будет активна в приложении один день, чтобы напомнить пользователям о возможных более экологичных способах передвижения.
С точки зрения компании Bolt Walk обладает следующими преимуществами:
- Добраться до нужной локации можно будет за 0 грн;
- Отсутствие негативного влияния на окружающую среду в отличие от других видов транспорта, выброс CO2 в атмосферу составит практически 0 г на километр.
«Мы всегда поддерживаем людей, которые выбирают экологичные способы передвижения, особенно на короткие расстояния. Пешие прогулки полезны для здоровья и не влияют на состояние окружающей среды.
Для тех, кому нужно быстро добраться до определенной локации, мы предлагаем воспользоваться электросамокатом или авто в категории Green.
А накануне Дня нулевых выбросов можно будет разблокировать электросамокат бесплатно. Это отличная возможность воспользоваться экологичным видом транспорта до наступления осенних холодов», ― отметил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.
Напомним, что в 2019 году платформа Bolt объявила о долгосрочной стратегии «Green Plan», которая предполагает постепенное уменьшение экологического следа компании. Уже до конца 2020 года Bolt планирует убрать из атмосферы больше углекислого газа, чем в нее попадает при производстве и эксплуатации электросамокатов Bolt.
Источник: Bolt