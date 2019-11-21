Bolt запустил в Киеве в тестовом режиме прокат электросамокатов Segway NineBot ES4, полноценный запуск запланирован на весну 2020 года





Как и было обещано, сегодня в Киеве в тестовом режиме запустился прокат электросамокатов от компании Bolt (Taxify). До весны 2020 года услуга проката электросамокатов Bolt будет доступна только на территории технопарка UNIT.City.

На первом этапе в рамках сервиса будет доступно только 20 электросамокатов, но их количество обещают увеличивать. После полноценного запуска взять самокат напрокат можно будет в центре Киева, а также возле транспортных узлов и популярных мест. В компании заявили, что полноценный запуск состоится уже весной 2020 года, как только погода позволит комфортно передвигаться на этом виде транспорта. Немного позже Bolt планирует запустить сервис проката самокатов в Одессе и Львове.

Посмотреть, где находится ближайшая локация самокатов, можно в том же приложении Bolt, что и для заказа автомобиля. Чтобы взять напрокат электросамокат, нужно: найти его с помощью карты в приложении Bolt; разблокировать, отсканировав через приложение QR-код; после окончания поездки указать о ее завершение в приложении, после чего с карты спишется сумма за использование.

«Мы первыми в Украине запускаем услугу, которая пользуется популярностью во многих городах мира! Я очень рад, что мы меняем рынок, меняем облик города, делая его еще более современным. Электросамокаты действительно решают множество проблем. Часто бывает так, что передвигаться по центру города на автомобиле достаточно сложно, но проехать несколько километров на электросамокате вы сможете легко, быстро и с удовольствием», ― прокомментировал региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Взять самокат напрокат могут только пользователи 18 лет и старше. Для езды на самокате рекомендуется надевать шлем и использовать велосипедные дорожки. После завершения поездки электросамокат нужно оставить в безопасном месте. Сотрудники компании по вечерам будут собирать самокаты по городу, ставить их на зарядку и к утру возвращать на привычные локации.

В ближайшее время использовать электросамокаты Bolt можно бесплатно. Точная стоимость пользования самокатами в Киеве будет опубликована после полноценного запуска проекта. Предварительно цена пользования составит 1 евро за разблокировку и 1-2 грн за 1 минуту поездки. Для справки, цена за разблокировку в ряде европейских стран составляет 50 центов и по 10 центов за минуту поездки. Таким образом, за 10 минут поездки нужно заплатить 1,50 евро. При этом один полный день аренды в Таллинне, например, стоит 15 евро.

В данный момент парк электросамокатов состоит из моделей Segway NineBot ES4 с максимальной скоростью 25 км/ч и запасом хода до 45 км. В компании уточнили, что каждая четвертая поездка Bolt в мире составляет менее 3 км, поэтому нет необходимости вызывать для этого автомобиль — на самокате такое расстояние можно преодолеть быстро и не загрязняя окружающую среду.

Источник: Bolt, AIN.UA