Bolt обещает в следующем году открыть сервис проката электросамокатов и электровелосипедов в более чем 100 городах Европы, включая Украину

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В следующем году компания Bolt собирается запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов в более чем 100 городах Европы. Также планируется увеличить количество электросамокатов в Киеве и уже в следующем сезоне запустить сервис в нескольких городах Украины.

Bolt инвестирует более 100 миллионов евро в развитие микромобильности и производство собственного электротранспорта. Компания планирует стать крупнейшим оператором по прокату легкого электротранспорта в Европе, который будет предоставлять в прокат порядка 130 тыс. новых электрических самокатов и велосипедов.

За последние месяцы услуга проката легкого электротранспорта стала доступной в 45 городах 15 стран мира, в том числе в Украине, Швеции, Франции ​​и Португалии. По данным представителей компании, Bolt стал первой транспортной платформой в Европе, которая объединила в одном приложении сервисы райд-хейлинга, проката электровелосипедов и электросамокатов.

«Наши города страдают из-за напряженного трафика, выбросов углекислого газа и перегруженности улиц из-за припаркованных авто. Мы верим, что будущее городского транспорта за сервисами райд-хейлинга, проката электросамокатов, велосипедов и другого легкого транспорта. Сегодня уже нет острой необходимости в покупке собственного авто. Но при переходе на электрические средства передвижения наибольшим ограничивающим фактором является ценообразование. Несмотря на это, в следующем сезоне мы рады предоставить более доступные электросамокаты и электровелосипеды еще большему количеству стран Европы, включая Германию и Великобританию. Bolt ― крупнейшая европейская сеть райд-хейлинга и это дает возможность предлагать пользователям лучшие цены, распределяя затраты между направлениями бизнеса», ― прокомментировал генеральный директор и сооснователь Bolt Маркус Виллиг.

«Из-за ухудшения состояния городской экологии появилась потребность в новых средствах передвижения. Электросамокаты и электровелосипеды могут стать экологичной альтернативой авто, которая так нужна современным городам Украины. Микромобильность ― общемировой тренд, который мы продолжим развивать в нашей стране. А высокий спрос на услуги проката электросамокатов в Киеве подтверждает правильность намеченной нами цели», ― рассказал руководитель направления проката электросамокатов Bolt в Украине Антон Милка.

Отметим, что в августе 2020 года платформа Bolt первой в Украине запустила коммерческий сервис проката электросамокатов. Для данного сервиса компания Bolt разработала собственную модель электросамоката, которая отличается модульной конструкцией, легко поддается ремонту и полностью пригодна для вторичной переработки.

Напомним, что две недели назад Bolt запустил сервис доставки еды Bolt Food в Киеве.

Источник: Bolt