Bonanza Mine: Intel разработала ASIC чип для майнинга Bitcoin — его энергоэффективность «более чем в 1000 раз выше, чем у обычных GPU»

Компания Intel заинтересовалась технологией блокчейн и занялась разработкой чипа, предназначенного для майнинга криптовалют – Bonanza Mine. Причём, компания уделяет особое внимание устойчивости и планирует предлагать наиболее энергоэффективные решения.

Intel называет свой первый крипто-чип «ускорителем блокчейна». Его выход ожидается в конце этого года. Отмечается, что две компании уже разместили предварительные заказы на чипы Bonanza Mine, включая GRIID Infrastructures (занимается майнингом Bitcoin) и Block (финтех-компания, ранее известная как Square, принадлежит Джеку Дорси).

«Мы ожидаем, что наши инновации в схемах предоставят ускоритель блокчейна, производительность которого на ватт будет более чем в 1000 раз выше, чем у обычных GPU для майнинга на основе алгоритма SHA-256», — заявил старший вице-президент Intel Раджа Кодури.

Intel намерена предоставить больше сведений о своём чипе для майнинга криптовалют во время проведения мероприятия International Solid-State Circuits Conference, которое начнётся 20 февраля. Согласно имеющейся информации, на 23 февраля Intel запланировала проведение презентации «Bonanza Mine: энергоэффективная ASIC со сверхнизким напряжением для майнинга Bitcoin». ASIC (application-specific integrated circuits) – это чип, специально созданный для выполнения одной специфической задачи, такой как майнинг криптовалюты.

Воздействие майнинга криптовалют на окружающую среду стало серьёзной проблемой, и новый чип Intel Bonanza Mine может стать попыткой решить её. Энергоёмкие майнинговые установки часто получают энергию от угольных и газовых электростанций, которые наносят существенный вред окружающей среде, а также могут привести к высоким затратам на электроэнергию и отключениям энергоснабжения. Компания Tesla в прошлом году решила продавать свои электромобили за Bitcoin, но позже отказалась от этой идеи, пояснив это решение слишком высокими энергетическими потребностями сети Bitcoin.

Источник: The Verge