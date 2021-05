Tesla больше не принимает оплату биткоинами — из-за разрушительного влияния криптовалюты на экологию (курс биткоина упал на 15%)

Tesla убрала опцию оплаты в биткоинах из онлайн- конфигуратора на американском сайте спустя около полутора месяцев после добавления. Глава американского производителя электромобилей Илон Маск объяснил такое решение обеспокоенностью из-за растущего использования ископаемых энергоносителей и самого «‎грязного» из них — угля.

Глава Tesla заверил, что компания не будет продавать или совершать какие-либо операции с биткоинами, пока их добыча не перейдет на более экологичные источники энергии. В компании также рассматривают возможность использования тех криптовалют, которые использовали бы меньше 1% от общего объема затрат энергии на транзакции биткоина.

В феврале 2021 года Tesla объявила, что инвестировала в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов. На тот момент это было около 7,7% денежных средств компании. В минувшем квартале Tesla продала часть биткоинов на сумму 272 миллиона долларов, получив чистую прибыль в 101 миллион долларов.

После твита Илона Маска об отказе Tesla принимать эту криптовалюту к оплате за автомобили курс биткоина упал на 15% (на момент публикации новости криптовалюта немного отыграла потери).

Что примечательно, Tesla убрала возможность оплаты в биткоинах на следующий день после того, как Илон Маск провел опрос в Twitter касательно добавления оплаты в его любимой криптовалюте Dogecoin — в 2022 году SpaceX на ракете Falcon 9 выведет в космос лунный кубсат DOGE-1, чей запуск полностью оплачен токенами Dogecoin.

Do you want Tesla to accept Doge?

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021