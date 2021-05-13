Tesla больше не принимает оплату биткоинами — из-за разрушительного влияния криптовалюты на экологию (курс биткоина упал на 15%)
Tesla убрала опцию оплаты в биткоинах из онлайн-
«Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоинов и транзакций, особенно угля, выбросы [CO2 в атмосферу] от которого выше, чем у любого другого топлива.
Криптовалюты — хорошая идея по многим причинам и мы верим, что у них многообещающее будущее, но сейчас они слишком дорого обходятся окружающей среде, и это недопустимо».
Илон Маск,
основатель и генеральный директор Tesla
Глава Tesla заверил, что компания не будет продавать или совершать какие-либо операции с биткоинами, пока их добыча не перейдет на более экологичные источники энергии. В компании также рассматривают возможность использования тех криптовалют, которые использовали бы меньше 1% от общего объема затрат энергии на транзакции биткоина.
В феврале 2021 года Tesla объявила, что инвестировала в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов. На тот момент это было около 7,7% денежных средств компании. В минувшем квартале Tesla продала часть биткоинов на сумму 272 миллиона долларов, получив чистую прибыль в 101 миллион долларов.
После твита Илона Маска об отказе Tesla принимать эту криптовалюту к оплате за автомобили курс биткоина упал на 15% (на момент публикации новости криптовалюта немного отыграла потери).
Что примечательно, Tesla убрала возможность оплаты в биткоинах на следующий день после того, как Илон Маск провел опрос в Twitter касательно добавления оплаты в его любимой криптовалюте Dogecoin — в 2022 году SpaceX на ракете Falcon 9 выведет в космос лунный кубсат DOGE-1, чей запуск полностью оплачен токенами Dogecoin.
Do you want Tesla to accept Doge?
— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021