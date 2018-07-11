Борисполь и Ryanair согласовали расписание по 17 из 24 рейсов
Международный аэропорт Борисполь и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair согласовали расписание полетов по 17 из 24 запрошенных рейсов. Об этом в интервью DATA.UA рассказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин.
На данный момент не согласованными остаются слоты по семи рейсам. По словам Рябикина, Ryanair хочет лучшее время.
«Ryanair просит их улучшить с точки зрения расписания. Если у нас такие возможности будут, мы их улучшим, если нет, то они полетят в то время, которое предложим им мы. Все 24 частоты, которые запрошены, могут состояться, но возможны коррекции. Кто заранее купил билеты должны знать, что отклонения по вылету могут быть плюс-минус 1-2 часа», – заявил он.
Также руководитель Борисполя подтвердил открытие рейса в польский Быдгощ с 31 октября. Отметим, что билеты на этот рейс лоукостер начал продавать еще в конце прошлого месяца.
Кроме того, сторонами обсуждается возможность создания базы по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) самолетов Ryanair в Борисполе, что в свою очередь обеспечит новые рабочие места.
Напомним, что еще не так давно Рябикин предупреждал о возможном коллапсе из-за несогласованности времени полетов с аэропортом, а МАУ якобы рассматривала вариант начала судебного разбирательства с Ryanair. Первое направление – Киев-Берлин – Ryanair согласовал с Борисполем еще в мае и изначально планировал договориться по остальным направлениям к началу июля.
Источник: data.ua
- 23 марта 2018 года ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair подписала новый договор международными аэропортами Борисполь и Львов. Первая попытка ирландского лоукостера выйти на украинский рынок, как известно, обернулась неудачей и большим скандалом.
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- В тот же день Ryanair начал продажи билетов на рейсы из Киева (10 направлений) и Львова (5 направлений) по цене от 10 евро.
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- 6 апреля 2018 года Ryanair открыл еще одно направление из Борисполя (Киев-Берлин), анонсировав начало полетов с 3 сентября – на почти два месяца раньше изначальных сроков.
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- 26 июня Ryanair начал продавать билеты на рейс по новому маршруту, связывающему Киев с польским городом Быдгощ, тем самым увеличив количество направлений из Киева до 12 штук.